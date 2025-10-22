La llegada del cometa 3I/ATLAS ya es uno de los sucesos más importantes de los últimos años para la comunidad científica. Este misterioso cuerpo celeste no solo proviene de fuera de nuestro sistema solar, sino que además presenta características que no encajan con lo que la astronomía ha documentado hasta ahora. Su estructura no coincide con las dimensiones de un cometa convencional y los análisis recientes revelan una inesperada emisión de níquel puro sin presencia de hierro, algo inédito en este tipo de objetos interestelares.

Algunos investigadores consideran que nos encontramos ante un cuerpo que podría ofrecer pistas sobre los orígenes del sistema solar, mientras que otros se preguntan si podría tratarse de algo más que un simple cometa.

Por su parte, el cine ya exploró la posibilidad de que entidades de apariencia natural oculten tecnología de origen desconocido, un escenario que, aunque poco probable, vuelve a ganar relevancia.

Una de las películas que abordó esta idea fue ‘Fuerza siniestra’ (’Lifeforce’), dirigida por Tobe Hooper en 1985, donde se plantea que un cometa podría albergar formas de vida extraterrestre.

Sus inusuales llevó a algunos científicos y entusiastas del espacio a considerar teorías sobre un posible origen artificial. (Foto: NASA, ESA, D. Jewitt (UCLA), J. DePasquale (STScI))

En la cinta, una misión espacial británica se adentra en el recorrido del cometa Halley y descubre una gigantesca nave alienígena oculta en su interior.

Dentro de esta misteriosa nave encuentran a tres humanoides en cápsulas de cristal. Aunque parecen estar en estado inerte, los llevan a la Tierra sin imaginar que en realidad son seres capaces de absorber la energía vital de los humanos, provocando una ola de caos y destrucción.

El protagonista de esta historia es el astronauta Tom Carlsen, interpretado por Steve Railsback, quien se convierte en la pieza clave para intentar detener la invasión.

Junto a él destaca la actriz francesa Mathilda May, cuya presencia como vampira extraterrestre marcó profundamente al público y la convirtió en un ícono del cine de ciencia ficción y terror de los años ochenta.

La película Fuerza siniestra (1985) planteó un escenario similar, donde un cometa escondía una nave alienígena con consecuencias catastróficas para la humanidad. (Foto: The Cannon Group / TriStar Pictures)

Uno de los elementos que más llama la atención del reparto es la participación de Patrick Stewart, quien interpretó un papel secundario antes de alcanzar fama mundial como el capitán Jean-Luc Picard en ‘Star Trek: La nueva generación’.

La película combina elementos de horror gótico, ciencia ficción espacial y criaturas vampiro, mostrando lo que podría suceder si un cometa escondiera una forma de vida hostil.

Cabe agregar que, actualmente, ‘Fuerza siniestra’ puede verse en plataformas como Prime Video y Apple TV.

La película se puede ver en Prime Video y Apple TV. (Foto: The Cannon Group / TriStar Pictures)

Aunque en su estreno fue un fracaso de taquilla, hoy la película es considerada de culto tras convertirse en una de las representaciones más extravagantes y audaces del cine sobre cometas.

Dicho lo anterior, si el 3I/ATLAS llegara a revelar un origen artificial, no estaría demás recordar que el cine ya imaginó hace cuatro décadas lo que pasaría, con un escenario nada esperanzador para la humanidad.

Mira el trailer de ‘Fuerza Siniestra’ (1985)

