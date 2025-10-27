Un nuevo estudio científico sugiere que las canas podrían desempeñar un papel inesperado en la lucha contra el cáncer. Aunque muchas personas intentan evitar el envejecimiento capilar, los investigadores encontraron que la aparición del cabello gris puede estar relacionada con un mecanismo natural de protección del organismo.

La investigación señala que el proceso que causa la pérdida de pigmento en el cabello podría estar desviando a las células de la piel de convertirse en tumores malignos.

El estudio, publicado en Nature Cell Biology, analizó cómo responden las células madre de los folículos pilosos al daño en el ADN. Los científicos descubrieron una conexión entre la aparición de canas y la prevención del melanoma, uno de los tipos de cáncer de piel más agresivos.

Según los investigadores, las células madre del folículo piloso, al sufrir daño en el ADN, pueden dejar de producir pigmento y volverse grises en lugar de convertirse en células tumorales. (Foto referencial: Freepik)

Según los investigadores, el estrés celular, provocado tanto por factores internos como externos, puede dañar el ADN, generando envejecimiento e incluso cáncer.

El color del cabello está determinado por la melanina, un pigmento producido por células llamadas melanocitos. Cuando el cabello comienza a ponerse gris, se debe a la disminución progresiva de melanocitos en los folículos pilosos.

Las células madre son especiales porque pueden regenerarse y transformarse en distintos tipos de células del cuerpo. En este caso, las células madre de melanocitos (McSCs) se encuentran en el folículo del pelo y son responsables de generar melanocitos.

Los científicos explican que este proceso no significa que las canas prevengan el cáncer, pero podría reflejar una respuesta protectora del organismo. (Foto referencial: Freepik)

El estudio, liderado por investigadores de la Universidad de Tokio, utilizó ratones para observar cómo reaccionan estas células madre ante distintos tipos de daño en el ADN. Observaron que, cuando se someten a estrés, las McSCs pueden tomar dos caminos: diferenciarse y abandonar el sistema, lo que causa la aparición de canas, o seguir dividiéndose, un proceso que podría derivar en el desarrollo de tumores.

Esto significa que el cabello gris podría ser un signo visible de que las células optaron por una ruta más segura para evitar convertirse en cáncer.

“Replantea las canas y el melanoma no como eventos no relacionados, sino como resultados divergentes de respuestas de estrés en las células madre”, explicó la profesora Emi Nishimura, coautora del estudio.

El melanoma sigue siendo una enfermedad grave y su riesgo aumenta con la edad y la exposición al sol. (Foto referencial: Freepik)

Los investigadores aclararon que sus hallazgos no significan que las canas prevengan el cáncer, sino que este proceso inducido por el estrés podría ayudar a eliminar células potencialmente peligrosas, provocando la aparición de canas como efecto secundario.

Además, señalaron que aún se necesita más investigación para comprender por completo la relación entre el melanoma y el envejecimiento del cabello.

Cabe agregar que el melanoma es el tipo más peligroso de cáncer de piel por su alta capacidad de propagarse rápidamente a otros órganos si no se detecta a tiempo. El riesgo aumenta con la edad, aunque también es frecuente en personas menores de 30 años, especialmente mujeres jóvenes.

Entre los factores de riesgo se incluyen tener muchos lunares, antecedentes familiares, quemaduras solares graves y una alta exposición al sol.

