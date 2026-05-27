Cada vez es más habitual que pasemos horas encorvados, con el cuello hacia adelante y hombros tensos, mientras estamos sentados por varias horas frente a la computadora y creyendo que el dolor es parte del trabajo de oficina. En muchos casos es normal escuchar que alguien lo tome con naturalidad y hasta bromee diciendo que “es el costo de mi empleo”, mientras que otras personas ya sienten que están atravesando un problema de salud. Y es que las malas posturas son las responsables de convertir molestias pasajeras en lesiones crónicas, como cervicalgias, tendinitis y dolores lumbares persistentes. Aquí te explico, de la mano de la fisioterapista Cinthia Bardales, por qué no debes dejar pasar el dolor y mucho menos normalizarlo mientras estás afrontando horarios largos y múltiples trabajos.

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El dolor de las malas posturas frente a la computadora

Pasar largas horas frente a una computadora, mantener malas posturas y reducir el movimiento durante la jornada laboral generan molestias musculares que, con el tiempo, afectan la salud general y el rendimiento de las personas.

“Nuestro cuerpo no está diseñado para mantener posturas prolongadas. Una de las zonas más afectadas es la columna cervical por la posición adelantada de la cabeza al usar la computadora o el celular. También se ven comprometidos los hombros, la zona lumbar y las muñecas debido al movimiento repetitivo del teclado o el mouse”, explica la Lic. Cinthia Bardales.

Y es que la falta de pausas activas, sillas inadecuadas y pantallas mal ubicadas acelera el desgaste del cuerpo. Además, el dolor prolongado afecta el sueño, el estado de ánimo y la productividad, y puede obligar a buscar tratamiento médico costoso. Con pequeños cambios ergonómicos y hábitos cotidianos se pueden prevenir complicaciones mayores.

La falta de pausas activas, sillas inadecuadas, mala postura al sentarte y pantallas mal ubicadas acelera el desgaste del cuerpo. (Foto: Andrea Piacquadio / Pexels)

Por qué aparece el dolor muscular al trabajar

El dolor muscular no suele aparecer por una lesión repentina. Es la sobrecarga mecánica acumulada y la contracción constante de los músculos lo que disminuye el flujo sanguíneo y genera fatiga. En las muñecas, incluso, puede desarrollarse el “síndrome del túnel carpiano” debido a posiciones inadecuadas y repetitivas que provocan una pérdida significativa de la movilidad articular.

“Muchas veces normalizamos el dolor por trabajo de oficina, pero el cuerpo siempre da señales cuando algo no está bien. Detectarlo a tiempo ayuda a prevenir lesiones más complejas”, explicó la , especialista en fisioterapia cardiorrespiratoria y docente de Fisioterapia y Rehabilitación del Instituto Carrión que también advirtió que síntomas como hormigueo, pérdida de fuerza o dolor persistente por más de dos semanas deben ser evaluados por un profesional de la salud.

Es importante realizar pausas activas y estiramientos durante la jornada laboral. (Foto: Pexels)

Cómo prevenir molestias al trabajar frente a la computadora

Para prevenir estas molestias, sigue las siguientes recomendaciones básicas:

Mantener la espalda apoyada en el respaldo, pies apoyados en el suelo, brazos en ángulo de 90 grados y el monitor a la altura de los ojos.

Realizar pausas activas y estiramientos durante el día. Lo ideal es levantarse y moverse entre 5 y 10 minutos por cada hora de trabajo. Si no es posible, al menos dos minutos de pausa cada 30 minutos. El movimiento ayuda a mejorar la circulación y reducir la tensión muscular.

Aplicar la regla 20-20-20 ayuda a reducir la fatiga visual: cada 20 minutos se debe mirar un objeto ubicado a unos 6 metros (20 pies) de distancia durante 20 segundos. Además, es necesario mantener una buena hidratación y realizar actividad física de forma regular para reducir los efectos del sedentarismo.

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