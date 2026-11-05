En la vida, postergar una decisión puede parecer una forma sencilla de evitar preocupaciones o situaciones difíciles. Sin embargo, aquello que dejamos pendiente no desaparece necesariamente con el paso del tiempo y, en ocasiones, puede convertirse en un problema mayor. La cita del día de Abraham Lincoln invita a reflexionar sobre la importancia de asumir nuestros compromisos y entender que las acciones de hoy pueden determinar las oportunidades y dificultades que enfrentaremos mañana.

Abraham Lincoln, uno de los presidentes más recordados de la historia de Estados Unidos, dejó una reflexión que conserva vigencia por su mensaje sobre la responsabilidad individual. Su frase plantea que evitar una obligación no significa librarse de ella, sino trasladar sus consecuencias a un momento posterior.

La cita del día de Abraham Lincoln deja una enseñanza sobre las consecuencias de postergar obligaciones. | Crédito: Mag

¿Qué significa la frase de Abraham Lincoln sobre la responsabilidad?

“No puedes escapar de la responsabilidad del mañana evadiéndola hoy” es una invitación a dejar de aplazar aquello que sabemos que debemos hacer. Lincoln plantea que las obligaciones no desaparecen simplemente porque decidamos ignorarlas, pues tarde o temprano tendremos que enfrentar sus consecuencias.

La reflexión también recuerda que nuestras decisiones tienen un impacto que va más allá del presente. Una tarea pendiente, una conversación necesaria o una decisión importante pueden convertirse en situaciones más complicadas cuando no se atienden a tiempo.

Por eso, el mensaje no se limita a cumplir con las obligaciones, sino que también destaca la importancia de actuar con determinación y asumir las consecuencias de nuestras elecciones.

Abraham Lincoln y su cita del día invitan a reflexionar sobre la importancia de actuar a tiempo. | Foto por HANDOUT / THE NATIONAL ARCHIVES / AFP

Más citas de Abraham Lincoln

“Asegúrate de colocar los pies en el lugar correcto y luego mantente firme.”

“Ningún hombre tiene la memoria lo suficientemente buena como para ser un mentiroso exitoso.”

“Ten siempre presente que tu propia determinación para triunfar es más importante que cualquier otra cosa.”

“El carácter es como un árbol y la reputación como una sombra. La sombra es lo que pensamos de él; el árbol es la realidad.”

“Ese hombre no me cae bien. Tengo que conocerlo mejor.”