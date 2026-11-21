La necesidad de demostrar que siempre tenemos la razón puede convertirse en un obstáculo para comprender a los demás. En esta cita del día, el escritor francés Albert Camus invita a reflexionar sobre el orgullo, la soberbia y la capacidad de reconocer que podemos estar equivocados. En ocasiones, una discusión deja de ser una oportunidad para intercambiar ideas y se transforma en una competencia por imponer un punto de vista.

En sus Cuadernos (1935-1942), publicados de manera póstuma, el autor escribió: “La necesidad de tener razón es señal de una mente vulgar”. La reflexión conserva vigencia porque plantea una diferencia entre buscar la verdad y defender una opinión únicamente para no admitir un error.

La cita del día de Albert Camus cuestiona el orgullo y plantea una lección sobre la humildad. | Crédito: Mag / El Comercio

El significado de la frase de Albert Camus: ¿qué quiso decir?

La frase de Albert Camus invita a distinguir entre tener convicciones y convertirlas en una cuestión de orgullo. Una persona puede defender sus ideas con argumentos, pero eso no significa que deba considerar cualquier opinión diferente como una amenaza o un desafío personal.

La necesidad constante de ganar una discusión puede impedir que alguien reconozca sus equivocaciones. Cuando el objetivo es demostrar que se tiene razón, escuchar al otro deja de ser importante y el intercambio de ideas pierde su verdadero sentido.

El pensamiento de Albert Camus también propone una forma distinta de entender la inteligencia: no como la capacidad de imponer respuestas, sino como la disposición para cuestionarse, aprender y aceptar que el conocimiento propio tiene límites.

En ese sentido, admitir un error no representa una señal de debilidad. Puede ser, precisamente, una muestra de humildad y madurez. La reflexión del escritor francés recuerda que no todas las discusiones necesitan un ganador y que, en ocasiones, comprender una postura diferente resulta mucho más valioso que imponer la propia.

Albert Camus dejó una cita del día que invita a escuchar, reconocer errores y cuestionar las propias certezas. | Crédito: Library of Congress

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