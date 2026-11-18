Construir una amistad verdadera requiere algo más que simpatía o el deseo de compartir momentos con otra persona. El tiempo, la confianza y las experiencias compartidas son algunos de los elementos que permiten fortalecer un vínculo. En ese sentido, la cita del día de Aristóteles, uno de los pensadores más influyentes de la antigua Grecia, invita a reflexionar sobre el valor de cultivar las relacioCita del día, Aristóteles, filósofo: “Desear ser amigos es fácil, pero la amistad es un fruto que madura lentamente”nes personales y comprender que los afectos más sinceros no se construyen de un día para otro.

“Desear ser amigos es fácil, pero la amistad es un fruto que madura lentamente”. Con esta reflexión se destaca la diferencia entre querer establecer una relación cercana y conseguir que ese vínculo se convierta en una amistad auténtica. Sentir afinidad por alguien puede surgir rápidamente, pero conocer realmente a una persona, confiar en ella y demostrarle lealtad requiere tiempo y constancia.

La cita del día de Aristóteles recuerda por qué las amistades necesitan tiempo para fortalecerse. | Crédito: Mag / El Comercio

¿Qué significa la frase de Aristóteles sobre la amistad?

El pensamiento detrás de esta frase recuerda que las amistades más valiosas no se miden por la rapidez con la que comienzan, sino por la solidez que alcanzan con el paso del tiempo. Una persona puede convertirse en conocida en cuestión de minutos, pero ganarse la confianza de alguien es un proceso mucho más profundo.

La reflexión también invita a valorar a quienes permanecen a nuestro lado en diferentes circunstancias. Los momentos difíciles, las conversaciones sinceras y el apoyo mutuo permiten descubrir quiénes están dispuestos a construir una relación que vaya más allá de la conveniencia.

Por eso, la amistad requiere paciencia. No todas las personas que conocemos se convertirán en amigos cercanos, y tampoco todos los vínculos evolucionan al mismo ritmo. Lo importante es permitir que las relaciones crezcan de manera natural, sin apresurar sentimientos ni exigir una confianza que todavía no se ha construido.

Detalle de la obra “La escuela de Atenas” de Rafael en el que se observa en el centro a Platón, de rojo, y Aristóteles, de azul. | Crédito: The Yorck Project (2002)

Más citas de Aristóteles

“La calidad no es un acto, es un hábito.”

“El amor se compone de una sola alma que habita en dos cuerpos.”

“Las raíces de la educación son amargas, pero el fruto es dulce.”

“Es propio de una mente cultivada ser capaz de considerar una idea sin aceptarla.”

“En su mejor versión, el hombre es el más noble de todos los animales; separado de la ley y la justicia, es el peor.”