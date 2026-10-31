En una época en la que las relaciones sociales pueden multiplicarse gracias a las redes sociales y resulta sencillo conocer personas de distintos entornos, construir amistades verdaderas sigue siendo un desafío. No todas las personas que nos rodean necesariamente comparten nuestros valores, preocupaciones o sentimientos. En ese contexto, la cita del día de Aristóteles, uno de los filósofos más influyentes de la antigua Grecia, invita a reflexionar sobre la diferencia entre tener muchos conocidos y contar con amigos auténticos.

“Quien es amigo de todos, no es amigo de nadie”, expresa esta conocida frase atribuida al pensador griego. Su mensaje cuestiona la necesidad de agradar a todo el mundo y plantea que la amistad requiere algo más que cordialidad: necesita confianza, sinceridad, compromiso y una conexión que se construye con el tiempo.

Aristóteles dejó una frase sobre las amistades auténticas que mantiene vigencia en la actualidad. | Crédito: Mag

¿Qué significa la frase de Aristóteles sobre la amistad?

La reflexión apunta a que no todas las relaciones tienen la misma profundidad. Una persona puede llevarse bien con muchas otras, mantener conversaciones agradables y desenvolverse con facilidad en diferentes círculos sociales, pero eso no significa que haya construido vínculos de amistad verdaderos.

Para Aristóteles, la amistad era mucho más que una relación basada en la conveniencia o el placer. En su obra Ética a Nicómaco, el filósofo distinguió tres clases de amistad: la que nace de la utilidad, la que se desarrolla por el placer y aquella que se fundamenta en la virtud.

Esta última representa la forma más elevada de amistad, porque surge entre personas que se aprecian por quienes son y desean genuinamente el bienestar del otro. No depende de un beneficio inmediato ni de pasar momentos agradables, sino de una relación basada en el respeto y la confianza mutua.

Desde esa perspectiva, la frase invita a comprender que intentar agradar a todos puede impedir que desarrollemos relaciones profundas. La amistad auténtica no consiste en acumular contactos, sino en encontrar personas con quienes podamos mostrarnos tal como somos, incluso cuando existen diferencias o momentos difíciles.

La cita del día de Aristóteles cuestiona a quienes buscan agradar a todas las personas. | Crédito: Según Lisipo - Jastrow (2006), Dominio público

Más citas de Aristóteles

“La calidad no es un acto, es un hábito.”

“El amor se compone de una sola alma que habita en dos cuerpos.”

“Las raíces de la educación son amargas, pero el fruto es dulce.”

“Es propio de una mente cultivada ser capaz de considerar una idea sin aceptarla.”

“Jamás lograrás nada en este mundo sin valentía. Es la cualidad más importante de la mente, después del honor.”