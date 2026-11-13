La cita del día invita a reflexionar sobre una de las grandes diferencias entre recibir información y adquirir conocimientos: la experiencia. A través de una frase atribuida a Benjamin Franklin, uno de los personajes más influyentes de la historia de Estados Unidos, se plantea que escuchar una explicación o memorizar una lección no siempre es suficiente para comprender algo. El verdadero aprendizaje ocurre cuando una persona participa, experimenta y se involucra directamente en aquello que desea conocer.

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”, señala esta conocida expresión. Su mensaje destaca la importancia de abandonar una posición pasiva frente al conocimiento y asumir un papel activo en cada proceso de aprendizaje. No basta con escuchar consejos o leer instrucciones: también es necesario ponerlos en práctica, cometer errores y descubrir por cuenta propia cómo funcionan las cosas.

Benjamin Franklin dejó una frase sobre la importancia de involucrarse en cada enseñanza. | Crédito: Mag

¿Qué significa la frase de Benjamin Franklin?

La reflexión plantea tres niveles distintos de aprendizaje. El primero ocurre cuando alguien recibe información de manera superficial. En ese escenario, las palabras pueden olvidarse con facilidad porque no existe una participación directa ni una experiencia que permita relacionarlas con la realidad.

El segundo nivel aparece cuando una persona recibe una enseñanza y logra recordarla. La explicación de un maestro, la orientación de alguien con experiencia o la lectura de un libro pueden proporcionar conocimientos importantes. Sin embargo, recordar una lección no significa necesariamente que se haya comprendido por completo.

El tercer nivel es el más importante para el mensaje de esta frase: involucrarse. Cuando alguien participa, experimenta y aplica lo aprendido, deja de ser un simple receptor de información y se convierte en protagonista de su propio conocimiento.

Por eso, la expresión también puede interpretarse como una invitación a aprender haciendo. Equivocarse, intentarlo nuevamente y buscar soluciones forman parte de un proceso que permite desarrollar habilidades y comprender mejor el mundo.

La cita del día revela por qué la experiencia puede enseñar más que las palabras. | Crédito: Dominio Público

Más citas de Benjamin Franklin

“La tragedia de la vida es que envejecemos demasiado pronto y adquirimos sabiduría demasiado tarde.”

“Los huéspedes, al igual que los peces, empiezan a oler mal después de tres días.”

“Debemos, sin duda, permanecer unidos o, con toda seguridad, seremos ahorcados por separado.”

“Una inversión en conocimiento siempre rinde los mejores frutos.”

“Acostarse temprano y levantarse temprano hace al hombre sano, rico y sabio.”