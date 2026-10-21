Bertrand Russell, filósofo, matemático y escritor británico, dejó una reflexión sobre el valor de pensar de manera independiente frente a las convenciones sociales. La cita del día, “No temas ser excéntrico en tus opiniones, pues toda opinión aceptada hoy en día fue alguna vez excéntrica”, plantea que muchas ideas consideradas normales en el presente fueron vistas con desconfianza o como una rareza cuando aparecieron por primera vez. Su mensaje invita a cuestionar aquello que la mayoría da por sentado y a no descartar una idea únicamente porque resulte diferente.

Esta reflexión mantiene su vigencia en una sociedad donde la necesidad de pertenecer a un grupo puede condicionar la manera de pensar y expresarse. En las conversaciones cotidianas, los espacios laborales y las redes sociales, manifestar una postura contraria a la mayoría puede provocar críticas, discusiones o rechazo. Por ello, algunas personas prefieren guardar silencio antes que arriesgarse a ser juzgadas por sus opiniones.

La frase de Bertrand Russell recuerda que la popularidad de una idea no determina necesariamente su validez. A lo largo de la historia, diferentes planteamientos que desafiaron las creencias dominantes contribuyeron a transformar la ciencia, la política y las costumbres sociales. Sin embargo, defender una opinión propia también exige examinar los argumentos, escuchar otras perspectivas y estar dispuesto a corregir los errores cuando aparecen nuevas evidencias.

La frase de Bertrand Russell que invita a no temer las opiniones impopulares. | Crédito: Mag

¿Qué significa la frase de Bertrand Russell sobre las opiniones excéntricas?

La reflexión del filósofo británico cuestiona la tendencia a confundir lo habitual con lo correcto. Una idea puede parecer extraña simplemente porque se aparta de las creencias predominantes de una época, no necesariamente porque carezca de fundamento. Desde esta perspectiva, la originalidad permite explorar posibilidades que una sociedad acostumbrada a determinadas reglas podría pasar por alto.

El mensaje también invita a distinguir entre el pensamiento independiente y la oposición por el simple deseo de llevar la contraria. Tener una opinión propia no significa rechazar todo lo que dice la mayoría, sino desarrollar un criterio personal a partir de la información disponible, el razonamiento y la experiencia. La verdadera independencia intelectual requiere argumentos, curiosidad y disposición para revisar las propias convicciones.

En ese sentido, una idea diferente puede convertirse en el punto de partida de un cambio importante, aunque no todas las opiniones novedosas sean necesariamente acertadas. La frase de Bertrand Russell no propone aceptar cualquier planteamiento por ser original, sino evitar que el miedo a parecer extraño impida explorar preguntas, defender argumentos o imaginar soluciones distintas a los problemas conocidos.

La cita del día de Bertrand Russell nos recuerda que las ideas que hoy parecen extrañas pueden abrir caminos hacia nuevas formas de comprender el mundo. | Crédito: Getty Images

Más citas de Bertrand Russell

“Hay dos motivos para leer un libro: uno, disfrutarlo; el otro, poder presumir de él.”

“De todas las formas de precaución, la precaución en el amor es quizás la más fatal para la verdadera felicidad.”

“Temer al amor es temer a la vida, y quienes temen a la vida ya están muertos en tres partes.”

“Jamás moriría por mis creencias porque podría estar equivocado.”

“Uno de los síntomas de una crisis nerviosa inminente es la creencia de que el trabajo de uno es tremendamente importante.”