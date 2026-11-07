La cita del día de Bertrand Russell propone una reflexión provocadora sobre la felicidad y nuestra manera de enfrentar las dificultades de la vida. ¿Es posible encontrar tranquilidad cuando aceptamos que el mundo no siempre funciona como esperamos? Para este reconocido filósofo británico y premio Nobel de Literatura, comprender que existen injusticias, decepciones y circunstancias que escapan de nuestro control puede ayudarnos a abandonar expectativas poco realistas. Su pensamiento invita a mirar la realidad sin idealizarla y descubrir que el bienestar también depende de cómo decidimos relacionarnos con ella.

La cita del día de Bertrand Russell invita a aceptar las imperfecciones del mundo para encontrar tranquilidad.

¿Qué significa la frase de Bertrand Russell sobre la felicidad?

Cuando Bertrand Russell afirma que “el secreto de la felicidad reside en aceptar que el mundo es horrible”, plantea una idea que puede parecer pesimista a primera vista, pero que encierra una reflexión sobre las expectativas humanas.

El filósofo sugiere que buena parte de nuestra frustración nace de esperar que todo salga bien, que las personas actúen correctamente o que las circunstancias siempre sean justas. Sin embargo, la realidad está llena de contradicciones, problemas y situaciones que no podemos cambiar.

Aceptar esa imperfección no significa resignarse ante el sufrimiento ni dejar de luchar por un mundo mejor. Más bien, implica comprender que las dificultades forman parte de la experiencia humana y que no podemos condicionar toda nuestra felicidad a que desaparezcan.

Desde esta perspectiva, dejar de esperar una realidad perfecta permite valorar los pequeños momentos de bienestar, disfrutar de las relaciones personales y afrontar los problemas con mayor serenidad.

Bertrand Russell comparte una reflexión sobre por qué dejar de idealizar la vida puede ayudarnos a ser felices. | Foto por © COLLECTION ROGER-VIOLLET / ROGER-VIOLLET VIA AFP

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“El tiempo que disfrutas desperdiciando no es tiempo desperdiciado.”

“La guerra no determina quién tiene razón, solo quién queda con vida.”

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“El mundo está lleno de cosas mágicas que esperan pacientemente a que nuestra inteligencia se agudice.”

“Jamás moriría por mis creencias, porque podría estar equivocado.”