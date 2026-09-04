La cita del día de Brendan Fraser invita a reflexionar sobre una manera diferente de entender el éxito. Para el actor estadounidense, alcanzar una vida exitosa no necesariamente significa acumular reconocimientos, protagonizar grandes películas o avanzar constantemente en una carrera, sino también disponer de tiempo para uno mismo y para las personas que realmente importan, algo que puede adquirir un valor especial cuando las prioridades personales comienzan a cambiar con el paso de los años.

“Estoy empezando a juzgar el éxito por el tiempo que tengo para mí, el tiempo que paso con mi familia y amigos. Mis prioridades no están cambiando para corregirse; están cambiando”, expresó Fraser en una entrevista.

Cita del día de Brendan Fraser

Con esta cita del día, Brendan Fraser propone una nueva forma de entender qué significa alcanzar el éxito. | Crédito: Mag

La frase fue pronunciada por Brendan Fraser durante una entrevista relacionada con la película “Bedazzled” (Al diablo con el diablo), producción que protagonizó junto a Elizabeth Hurley. La entrevista fue realizada en Nueva York y posteriormente publicada por Hollywood.com. En ella, Fraser conversó sobre su carrera y sus próximos proyectos, pero también reveló qué era lo que realmente esperaba con mayor ilusión en aquel momento: pasar tiempo en casa con su esposa, Afton Smith.

La versión original de la cita dice: “I’m starting to judge success by the time I have for myself, the time I spend with family and friends. My priorities aren’t amending; they’re shifting.” La frase también aparece actualmente recopilada en sitios como BrainyQuote e IMDb, aunque estas páginas no son el origen de la declaración.

El significado de la frase de Brendan Fraser

Las palabras de Brendan Fraser plantean una pregunta sencilla, pero profunda: ¿cómo medimos realmente el éxito? En una sociedad donde suele asociarse con el dinero, la fama, los logros profesionales o el reconocimiento público, el actor propone poner la mirada en algo mucho más cotidiano: el tiempo disponible para vivir.

Cuando Fraser habla de “juzgar el éxito” por el tiempo que tiene para sí mismo y por los momentos que comparte con familiares y amigos, plantea que una vida plena también puede medirse por aquello que ocurre lejos de los reflectores.

La segunda parte de la frase resulta especialmente interesante. Fraser no dice que sus prioridades estén “corrigiéndose”, sino que están cambiando. La diferencia sugiere que modificar lo que una persona considera importante no significa necesariamente que antes estuviera equivocada. Las prioridades pueden transformarse conforme cambian las circunstancias, las experiencias y la manera de comprender la vida.

En ese sentido, la reflexión de Fraser puede interpretarse como una invitación a no esperar a alcanzar determinadas metas para comenzar a disfrutar del presente. El éxito, desde esta perspectiva, también consiste en tener espacio para descansar, compartir con quienes queremos y dedicar tiempo a aquello que nos hace sentir bien.

La cita del día de Brendan Fraser recuerda que las prioridades pueden cambiar y que el tiempo también es una forma de riqueza. | Crédito: AFP

Más citas de Brendan Fraser

A lo largo de su carrera, Brendan Fraser también ha compartido reflexiones sobre el trabajo, la vida y la manera de afrontar las circunstancias. Entre las frases que se le atribuyen se encuentran:

“Creo que tiene la responsabilidad de comportarse de una manera que dé ejemplo a los demás. Cuando era joven, rezaba por el éxito. Ahora rezo solo para ser digno de ello.”

“Supongo que la oscuridad tiene un propósito: mostrarnos que hay redención a través del caos. Yo creo en eso. Creo que esa es la base de la mitología griega.”

“Tengo tanta satisfacción en mi vida. Tengo una hermosa esposa y la gran estimulación de una carrera interesante. Soy el tipo más feliz que conozco.”

“No creo que desear funcione. Creo que conseguimos las cosas para las que trabajamos.”

“Todo lo que tienes que hacer es creer en lo que hay; entonces, el público también lo hará.”