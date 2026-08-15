La cita del día de hoy pertenece a Byung-Chul Han, filósofo y ensayista surcoreano-alemán conocido por sus críticas a la sociedad contemporánea, el exceso de productividad y la presión por alcanzar el éxito. Con la frase “Ahora la gente se explota a sí misma creyendo que así se realiza en la vida”, Han cuestiona una paradoja de nuestros tiempos: muchas personas sienten que son completamente libres, pero terminan imponiéndose exigencias cada vez mayores para producir, mejorar y alcanzar una supuesta realización personal.

¿Qué quiere decir la frase de Byung-Chul Han?

Para entender esta reflexión de Byung-Chul Han hay que mirar cómo ha cambiado la forma en que funciona la sociedad. Según su pensamiento, la antigua sociedad disciplinaria, basada en la obediencia, las normas y el castigo, ha dado paso a una sociedad del rendimiento.

En este nuevo modelo, ya no hace falta que alguien nos ordene constantemente qué hacer. Muchas veces somos nosotros mismos quienes nos exigimos trabajar más, ser más productivos, alcanzar nuevos objetivos y aprovechar cada minuto.

La cita del día de Byung-Chul Han plantea una crítica a la sociedad del rendimiento. | Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP

La presión de ser cada vez mejores

La cita del día de Byung-Chul Han apunta precisamente a esa autoexigencia. La persona moderna puede sentir que siempre tiene que mejorar: conseguir un mejor empleo, ganar más dinero, mantenerse en forma, aprender nuevas habilidades, viajar, tener éxito y mostrar una vida aparentemente feliz.

El problema aparece cuando esa búsqueda deja de ser una elección y se convierte en una obligación. Entonces, descansar puede generar culpa y no alcanzar una meta puede interpretarse como un fracaso personal.

La explotación de uno mismo

Una de las ideas más interesantes de la reflexión de Han es que la explotación ya no necesariamente viene de alguien externo. En la sociedad del rendimiento, la persona puede convertirse en su propio jefe y, al mismo tiempo, en su propio trabajador explotado.

Nos ponemos metas, establecemos horarios, medimos resultados y nos exigimos constantemente. Y todo esto puede parecer positivo porque lo hacemos bajo la idea de que estamos eligiendo libremente.

Sin embargo, la pregunta que plantea el filósofo es si realmente somos libres cuando sentimos que debemos estar produciendo y mejorando todo el tiempo.

¿Realización personal o presión?

La frase también cuestiona la idea de que la realización personal depende de alcanzar cada vez más objetivos. Tener ambiciones y querer crecer no es necesariamente negativo. El problema surge cuando nuestra autoestima comienza a depender exclusivamente de nuestro rendimiento.

En ese escenario, incluso los logros pueden dejar de generar satisfacción. Una vez alcanzada una meta, aparece rápidamente otra que debemos conseguir, creando un ciclo difícil de detener.

La obligación de ser feliz

El pensamiento de Byung-Chul Han también se relaciona con otra característica de la sociedad actual: la presión por ser feliz. No basta con trabajar y producir; también parece necesario demostrar que disfrutamos de nuestra vida.

Las redes sociales pueden intensificar esta sensación al mostrar constantemente personas exitosas, productivas, viajeras y aparentemente satisfechas. La comparación puede llevarnos a pensar que estamos haciendo poco, incluso cuando nuestra realidad es completamente distinta.

Una reflexión de Byung-Chul Han para la vida cotidiana

La cita del día de Byung-Chul Han invita a hacer una pausa y preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. ¿Queremos realmente alcanzar determinado objetivo o sentimos que deberíamos hacerlo porque los demás esperan eso de nosotros?

También propone recuperar el valor del descanso, del tiempo libre y de aquellas actividades que no tienen que producir un resultado concreto para ser importantes.

La cita del día de Byung-Chul Han invita a reflexionar sobre nuestra forma de vivir. | Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP

Una enseñanza que sigue vigente

La reflexión de Han resulta especialmente relevante en una época marcada por la hiperconectividad y la búsqueda constante de resultados. Hoy podemos trabajar desde cualquier lugar, responder mensajes a cualquier hora y medir nuestro rendimiento de numerosas maneras.

Por eso, su pensamiento plantea una pregunta incómoda pero necesaria: si tenemos tanta libertad para decidir cómo vivir, ¿por qué muchas veces sentimos que no podemos parar?

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