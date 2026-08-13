La cita del día de hoy pertenece a Byung-Chul Han, filósofo y ensayista surcoreano de origen coreano-alemán, reconocido por sus reflexiones sobre la sociedad contemporánea, el trabajo, la tecnología y el ritmo de vida moderno. Con la frase “Hoy en día, vivir intensamente significa mayor rendimiento o consumo”, Han cuestiona una idea cada vez más extendida: que disfrutar plenamente de la vida necesariamente implica producir más, aprovechar cada instante o consumir nuevas experiencias.

El significado de la frase de Byung-Chul Han

Cuando Byung-Chul Han afirma que vivir intensamente se relaciona actualmente con el rendimiento o el consumo, plantea una crítica a la manera en que la sociedad moderna entiende el éxito y el bienestar.

En lugar de asociar una vida plena con la tranquilidad, la contemplación o el tiempo libre, muchas personas sienten la necesidad de mantenerse constantemente ocupadas, alcanzar nuevos objetivos, viajar, comprar o acumular experiencias. La intensidad de la vida termina midiéndose por la cantidad de actividades realizadas.

La cita del día de Byung-Chul Han invita a reflexionar sobre nuestra forma de vivir. | Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP

Una sociedad marcada por el rendimiento

La cita del día de Byung-Chul Han puede relacionarse con uno de los temas centrales de su pensamiento: la presión por producir y superarse constantemente. En la sociedad actual, el individuo puede convertirse en su propio exigente, estableciendo metas cada vez más altas y sintiendo que nunca es suficiente.

Esta búsqueda permanente de rendimiento puede trasladarse incluso al tiempo libre. Descansar puede parecer una pérdida de tiempo cuando existe la sensación de que siempre deberíamos estar haciendo algo productivo.

El consumo como forma de vivir

La reflexión del filósofo también apunta al papel que tiene el consumo en la experiencia cotidiana. Publicidad, redes sociales y tendencias pueden transmitir la idea de que necesitamos nuevas cosas o experiencias para sentirnos satisfechos.

Desde esta perspectiva, vivir intensamente puede confundirse con consumir intensamente. La cantidad de viajes, productos, actividades o experiencias acumuladas puede convertirse en una manera de demostrar que estamos aprovechando la vida.

¿Realmente necesitamos vivir más intensamente?

La frase de Byung-Chul Han invita a cuestionar esa lógica. Una vida plena no necesariamente tiene que estar llena de actividades, objetivos o adquisiciones. También puede existir intensidad en una conversación, una caminata, un momento de silencio, una lectura o simplemente en disponer de tiempo para uno mismo.

La reflexión propone, en ese sentido, recuperar una relación diferente con el tiempo y preguntarnos si estamos viviendo de acuerdo con nuestras propias necesidades o siguiendo expectativas impuestas por la sociedad.

La cita del día de Byung-Chul Han plantea una crítica a la sociedad del rendimiento. | Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP

Una reflexión vigente de Byung-Chul Han

En una época caracterizada por la rapidez, la hiperconexión y la búsqueda constante de resultados, las ideas de Byung-Chul Han adquieren especial relevancia. El filósofo invita a observar críticamente una cultura que puede convertir incluso el descanso y el ocio en nuevas formas de rendimiento.

Su reflexión no plantea necesariamente rechazar el trabajo o el consumo, sino cuestionar cuándo estos dejan de ser herramientas y comienzan a determinar nuestra manera de entender una vida satisfactoria.

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