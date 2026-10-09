Vivimos en una época en la que estar ocupado parece sinónimo de éxito y descansar puede generar una sensación de culpa. Las jornadas interminables, la presión por cumplir objetivos y la necesidad de demostrar constantemente nuestras capacidades han convertido la productividad en una medida del valor personal. En este contexto, la cita del día del filósofo surcoreano Byung-Chul Han invita a cuestionar una forma de vida en la que el trabajo ocupa cada vez más espacio y deja poco tiempo para disfrutar de las actividades que hacemos sin esperar una recompensa. Su reflexión plantea una pregunta: ¿en qué momento dejamos de vivir para empezar a producir sin descanso?

Cita del día de Byung-Chul Han

La cita del día de Byung-Chul Han cuestiona la obsesión por ser productivos. | Crédito: Mag

“Nos matamos por ser productivos, pero el hombre no ha nacido para trabajar, sino para jugar”. Con esta reflexión, Byung-Chul Han Han cuestiona la idea de que debemos mantenernos ocupados para sentir que aprovechamos nuestra vida. Su planteamiento no consiste en rechazar el trabajo, sino en advertir sobre una cultura que convierte el rendimiento constante en una exigencia personal y reduce el espacio destinado al descanso, el ocio y el disfrute.

En su obra La sociedad del cansancio, el pensador analiza cómo la búsqueda de realización personal puede transformarse en una forma de autoexplotación. Bajo la promesa de alcanzar el éxito y desarrollar nuestras capacidades, muchas personas terminan imponiéndose metas cada vez más exigentes, incluso cuando nadie les ordena hacerlo. Así, lo que parece una decisión libre puede convertirse en una presión permanente por producir más.

El significado de la frase de Byung-Chul Han

Para Byung-Chul Han, uno de los problemas de la sociedad contemporánea es que el descanso ha dejado de percibirse como una necesidad y, en ocasiones, se interpreta como una pérdida de tiempo. La inactividad puede provocar culpa, mientras que llenar la agenda de obligaciones se presenta como una señal de disciplina, compromiso y éxito.

Esta lógica alimenta lo que el filósofo denomina la sociedad del rendimiento. A diferencia de un modelo basado únicamente en las órdenes de una autoridad externa, las personas terminan convirtiéndose en sus propias supervisoras: se exigen ser más eficientes, cumplir nuevos objetivos y alcanzar una versión ideal de sí mismas. La búsqueda de bienestar, paradójicamente, puede convertirse en otra fuente de agotamiento.

En ese sentido, Han advierte que la autoexplotación resulta difícil de reconocer porque suele estar acompañada de la sensación de que estamos haciendo lo que queremos. Sin embargo, cuando cada actividad debe producir un resultado y cada momento libre se utiliza para mejorar alguna habilidad, la libertad queda limitada por la obligación de ser siempre productivos.

¿Qué hemos perdido al convertirnos en personas que solo trabajan?

El filósofo recupera la distinción entre el homo ludens, el ser humano que juega, y el homo laborans, aquel cuya vida gira alrededor del trabajo. Esta oposición permite entender su preocupación por una sociedad que concede cada vez más importancia a la productividad y menos a las experiencias que tienen valor por sí mismas.

Jugar, contemplar, conversar o dedicar tiempo a una afición no siempre persigue una meta concreta. Son actividades que permiten disfrutar del presente sin medir cada minuto por sus resultados. Cuando desaparece ese espacio, la vida puede convertirse en una sucesión de tareas que cumplir, objetivos que alcanzar y nuevas exigencias que satisfacer.

La reflexión de Han también invita a reconsiderar la idea de realización personal. Alcanzar metas profesionales puede ser importante, pero no garantiza por sí solo una vida satisfactoria. La posibilidad de detenerse, compartir tiempo con otras personas y disfrutar de momentos sin obligaciones también forma parte de una existencia plena.

Byung-Chul Han nos recuerda que aprender a descansar también es una forma de recuperar la libertad y disfrutar de la vida. | Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP

Más citas de Byung-Chul Han

“Sí, la felicidad es la prueba de que el tiempo puede albergar la eternidad.”

“Quien intenta vivir con más rapidez, también acaba muriendo más rápido. La experiencia de la duración, y no el número de vivencias, hace que una vida sea plena.”

“La telescreen y la pantalla de televisión han sido sustituidas por la touchscreen. El nuevo medio de sometimiento es el smartphone.”

“La crisis actual del arte, y también de la literatura, puede atribuirse a la crisis de la fantasía, a la desaparición del otro, es decir, a la agonía del Eros.”

“Lo que genera la adicción al selfie no es un autoenamoramiento o una vanidad narcisistas, sino un vacío interior.”