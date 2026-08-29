La cita del día de C. S. Lewis, escritor británico reconocido por sus obras de ficción, especialmente por la saga Las crónicas de Narnia, invita a dejar atrás el peso del pasado y concentrarse en las decisiones que todavía podemos tomar. La frase que se le atribuye, “No puedes regresar y cambiar el comienzo, pero puedes comenzar donde estás y cambiar el final”, transmite un mensaje de esperanza para quienes cargan con errores del pasado o sienten que algunas oportunidades ya quedaron atrás, al recordarles que todavía pueden tomar decisiones capaces de transformar su futuro.

La cita plantea una idea sencilla, pero poderosa: el pasado no puede modificarse, pero el presente todavía ofrece la posibilidad de tomar un rumbo diferente. En lugar de quedarse atrapado en lo que pudo haber sido, el mensaje anima a actuar desde el momento actual para construir un futuro distinto.

¿Qué significa la frase de C. S. Lewis?

La reflexión se centra en la relación entre el pasado, el presente y el futuro. Lewis plantea que una persona no tiene control sobre las circunstancias que ya ocurrieron, pero sí puede influir en lo que sucederá a partir de ahora.

Los errores, las decisiones equivocadas y las oportunidades perdidas pueden convertirse en experiencias que ayuden a tomar mejores decisiones. Por eso, empezar de nuevo no significa borrar el pasado, sino aprender de él y utilizarlo como punto de partida.

La frase también puede interpretarse como una invitación a abandonar el arrepentimiento excesivo. Aunque no sea posible cambiar una etapa anterior de la vida, siempre existe la oportunidad de modificar hábitos, establecer nuevas metas o tomar decisiones diferentes.

La cita del día de C. S. Lewis invita a dejar atrás el pasado y comenzar de nuevo desde donde estamos. | Crédito: Flickr / Ramishvili

¿Quién fue C. S. Lewis?

Clive Staples Lewis, conocido como C. S. Lewis, fue un escritor, académico y crítico literario británico nacido en Belfast, Irlanda, en 1898. Es especialmente reconocido por sus obras de literatura fantástica, ensayos y textos relacionados con la religión y la filosofía.

Entre sus trabajos más conocidos se encuentra “Las crónicas de Narnia”, una serie de novelas de fantasía que se convirtió en una de las obras más populares de la literatura juvenil del siglo XX. También escribió libros como Mero cristianismo, Cartas del diablo a su sobrino y El problema del dolor.

Lewis murió en Oxford, Inglaterra, en 1963, pero sus libros continúan siendo leídos en distintos países y sus reflexiones siguen formando parte de conversaciones sobre la fe, la moral, la vida y la condición humana.

C. S. Lewis destaca que nuestras decisiones presentes pueden cambiar el final de nuestra historia. | Crédito: Wikimedia Commons

¿Cómo aplicar esta reflexión de C. S. Lewis a la vida cotidiana?

La frase puede convertirse en una invitación a mirar el presente con una perspectiva diferente. Una mala decisión profesional, una relación que terminó, un proyecto que no funcionó o una oportunidad perdida no necesariamente determinan todo lo que vendrá después.

Cambiar el final comienza con pequeñas decisiones en el presente. Puede significar retomar un objetivo, aprender una nueva habilidad, pedir perdón, cuidar una relación, modificar un hábito o simplemente decidir avanzar después de un período difícil.

La enseñanza principal es que el punto de partida no tiene que ser perfecto para construir un resultado diferente. Lo importante es reconocer dónde estamos y decidir qué podemos hacer a partir de ahí.

En ese sentido, la cita de C. S. Lewis funciona como un recordatorio de que la historia personal todavía puede tener nuevos capítulos. El pasado forma parte de nuestra vida, pero no necesariamente tiene que convertirse en una sentencia sobre nuestro futuro.