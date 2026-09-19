Hay comportamientos de otras personas que pueden provocar una reacción inmediata: una palabra, una actitud, una manera de actuar o incluso un gesto aparentemente pequeño puede despertar molestia. En esos momentos, es habitual concentrar la atención en aquello que hizo la otra persona y preguntarse por qué se comporta de determinada manera. Sin embargo, el reconocido psicoanalista suizo Carl Jung planteó una mirada diferente sobre estas reacciones. En esta cita del día, una de sus frases más conocidas invita a detenerse antes de juzgar y preguntarse qué puede haber detrás de aquello que nos incomoda de los demás.

Cita del día de Carl Jung

Carl Jung plantea en esta cita del día que nuestras reacciones pueden revelar aspectos de nosotros mismos. | Crédito: Mag

“Todo aquello que nos irrita de los demás puede llevarnos a comprendernos mejor a nosotros mismos”, sostuvo Carl Jung. La frase propone que algunas reacciones negativas no necesariamente hablan únicamente de la persona que tenemos enfrente. También pueden revelar aspectos de nuestra propia personalidad, experiencias, inseguridades o expectativas.

Desde esta perspectiva, sentir molestia ante una determinada conducta puede convertirse en una oportunidad para observar qué nos afecta realmente. La reacción puede estar relacionada con algo que hemos vivido, con una característica que rechazamos de nosotros mismos o con una expectativa que tenemos sobre cómo deberían comportarse los demás.

El significado de la frase de Carl Jung

La reflexión está relacionada con una de las ideas centrales de la psicología analítica desarrollada por Jung: la importancia de mirar hacia el mundo interior para comprender mejor nuestras emociones y comportamientos.

Esto no significa que cualquier conducta desagradable de otra persona deba justificarse ni que toda molestia sea producto de un problema personal. Existen comportamientos objetivamente dañinos o irrespetuosos que pueden generar rechazo. La propuesta de Carl Jung apunta, más bien, a utilizar determinadas reacciones como una oportunidad de autoobservación.

Por ejemplo, si una persona siente una irritación especialmente intensa cuando alguien recibe reconocimiento, podría preguntarse qué hay detrás de esa reacción. Tal vez exista frustración, inseguridad, una comparación constante o una necesidad de reconocimiento. La molestia inicial, entonces, puede convertirse en una puerta para conocer mejor las propias emociones.

Esta cita del día, Carl Jung propone mirar hacia nuestro interior antes de juzgar a los demás. | Crédito: E-Pics Bildarchiv online

Más frases de Carl Jung

“El péndulo de la mente oscila entre el sentido y el sinsentido, no entre lo correcto y lo incorrecto”.

“Recordamos con admiración a los brillantes maestros, pero sobre todo con gratitud a quienes tocaron nuestras emociones. El currículo es fundamental, pero la calidez humana es el elemento vital para el desarrollo integral del niño”.

“El hombre sano no tortura a los demás; por lo general, son los torturados quienes se convierten en torturadores”.

“Quien mira hacia afuera, sueña; quien mira hacia adentro, despierta”.

“En todo caos hay un cosmos, en todo desorden un orden secreto”.

“Incluso una vida feliz no puede estar exenta de momentos difíciles, y la palabra “feliz” perdería su significado si no estuviera equilibrada por la tristeza. Es mucho mejor aceptar las cosas como vienen, con paciencia y serenidad".

“Tu visión se aclarará solo cuando logres mirar dentro de tu propio corazón. Quien mira hacia afuera, sueña; quien mira hacia adentro, despierta”.

“No podemos cambiar nada hasta que lo aceptemos. La condena no libera, oprime”.

“Todo aquello que nos irrita de los demás puede llevarnos a comprendernos mejor a nosotros mismos”.