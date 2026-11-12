En ocasiones, resulta más sencillo señalar los defectos de otras personas que reconocer aquellos aspectos de nuestra propia personalidad que preferimos mantener ocultos. Esta reflexión protagoniza la cita del día de Carl Jung, psiquiatra suizo que dedicó buena parte de su trabajo a estudiar el inconsciente y los rincones menos visibles de la mente humana. A través de sus investigaciones, planteó la importancia de reconocer nuestras propias emociones, contradicciones e inseguridades para comprender mejor el comportamiento de quienes nos rodean.

Carl Jung dejó una reflexión sobre el autoconocimiento y la manera de comprender las actitudes ajenas. | Crédito: Mag

¿Qué significa la frase de Carl Jung sobre conocer nuestra propia oscuridad?

“Conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con la oscuridad de los demás”, plantea una reflexión sobre la importancia del autoconocimiento para comprender el comportamiento humano.

La oscuridad a la que hace referencia Jung puede interpretarse como aquellos sentimientos, pensamientos y rasgos de nuestra personalidad que nos cuesta aceptar. Los miedos, los celos, la ira, la envidia y las inseguridades forman parte de la experiencia humana, aunque muchas veces intentemos esconderlos o proyectarlos en otras personas.

Desde esta perspectiva, reconocer nuestras propias sombras permite reaccionar con mayor conciencia ante las actitudes ajenas. En lugar de responder inmediatamente con críticas o rechazo, podemos intentar comprender qué hay detrás de determinados comportamientos y por qué nos afectan.

La frase también recuerda que nadie es completamente ajeno a las contradicciones. Aceptar nuestras imperfecciones no significa justificarlas, sino identificarlas para trabajar en ellas y evitar que condicionen nuestras decisiones o relaciones.

La cita del día revela por qué aceptar nuestras propias imperfecciones puede mejorar nuestras relaciones. | Crédito: E-Pics Bildarchiv online

Más citas de Carl Jung

“No podemos cambiar nada hasta que lo aceptemos. La condena no libera, oprime.”

“Todo aquello que nos irrita de los demás puede llevarnos a comprendernos mejor a nosotros mismos.”

“Tu visión se aclarará solo cuando logres mirar dentro de tu propio corazón. Quien mira hacia afuera, sueña; quien mira hacia adentro, despierta.”

“Quien mira hacia afuera, sueña; quien mira hacia adentro, despierta.”

“Los niños se educan por lo que el adulto es, no por lo que dice.”