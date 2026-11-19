En ocasiones, pensar demasiado en los problemas, lamentarse por lo que salió mal o quedarse atrapado en las palabras puede impedirnos avanzar. La vida presenta dificultades, decisiones pendientes y situaciones que no siempre podemos controlar. Sin embargo, la manera en que respondemos a ellas puede marcar una diferencia en nuestro camino. La cita del día de Charles Dickens, reconocido escritor británico, invita a dejar atrás las quejas y comprender que los cambios también requieren iniciativa, determinación y acciones concretas.

“Este es un mundo de acción, no para lamentarse y hablar sin parar”. Con esta reflexión, Charles Dickens plantea una idea sencilla, pero importante: las palabras y las preocupaciones no son suficientes para transformar nuestra realidad. Aunque expresar lo que sentimos y analizar nuestros problemas puede ayudarnos a comprender una situación, también necesitamos dar pasos concretos para encontrar soluciones.

Charles Dickens protagoniza la cita del día con una reflexión sobre la importancia de tomar decisiones y avanzar. | Crédito: Mag / El Comercio

El significado de la frase de Charles Dickens: actuar en lugar de quedarse en las quejas

La reflexión de Dickens invita a cambiar nuestra perspectiva frente a las dificultades. No siempre podemos elegir las circunstancias que nos toca enfrentar, pero sí podemos decidir cómo reaccionar ante ellas.

Esto no significa ignorar las emociones, evitar las conversaciones difíciles o fingir que los problemas no existen. Por el contrario, supone reconocer lo que nos preocupa sin permitir que las quejas ocupen todo nuestro tiempo y nos impidan buscar alternativas.

También es un llamado a la responsabilidad personal. Muchas veces esperamos que las condiciones sean perfectas para comenzar un proyecto, resolver un conflicto o perseguir una meta. Sin embargo, los avances suelen comenzar con pequeñas decisiones y acciones que nos acercan progresivamente a lo que queremos conseguir.

En ese sentido, la frase de Charles Dickens conserva una enseñanza vigente: hablar sobre nuestros propósitos es importante, pero llevarlos a la práctica es lo que permite convertirlos en realidad.

Más citas de Charles Dickens

“El arrepentimiento es una característica natural de las canas.”

“Abre los pulmones, refresca el rostro, ejercita la vista y suaviza el carácter; así que llora sin miedo.”

“Cualquier hombre puede estar de buen humor y ser amable cuando va bien vestido. Eso no le da mucho mérito.”

“Ocultar algo a aquellos a quienes amo no está en mi naturaleza. Jamás puedo callar cuando abro mi corazón.”

“No llevas una carta de recomendación en tu rostro.”