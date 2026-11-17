La vida nos enfrenta a situaciones que pueden poner a prueba nuestra paciencia, sensibilidad y manera de relacionarnos con los demás. En ocasiones, las decepciones y las dificultades hacen que levantemos barreras para evitar nuevos sufrimientos, pero también pueden llevarnos a perder cualidades que nos permiten construir vínculos auténticos. En ese contexto, la cita del día de Charles Dickens invita a recordar que conservar la bondad, la fortaleza emocional y la consideración hacia otras personas es una de las mayores virtudes que podemos cultivar.

Charles Dickens, reconocido escritor británico del siglo XIX, fue uno de los grandes narradores de la literatura universal. A través de sus novelas retrató las desigualdades sociales, la pobreza, las injusticias y las dificultades que enfrentaban las personas más vulnerables. Obras como Oliver Twist, David Copperfield y Cuento de Navidad muestran su interés por la condición humana y la importancia de la compasión.

Charles Dickens comparte una reflexión sobre cómo tratar a los demás sin perder la paciencia. | Crédito: Mag / El Comercio

¿Qué significa la frase de Charles Dickens sobre la bondad y la sensibilidad?

La reflexión atribuida a Charles Dickens reúne tres cualidades que pueden marcar la diferencia en nuestra manera de vivir: un corazón que no se endurezca, un temperamento que no se agote y un tacto que no provoque dolor.

La primera parte nos recuerda la importancia de conservar la sensibilidad incluso después de atravesar experiencias difíciles. Ser amable no significa ignorar las decepciones ni permitir que otras personas se aprovechen de nosotros. Significa evitar que el sufrimiento transforme nuestra manera de tratar a quienes nos rodean.

Cuando Charles Dickens habla de un temperamento que nunca se canse, hace referencia a la paciencia y la capacidad de mantener la serenidad ante las adversidades. No siempre podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos trabajar en la forma en que respondemos a los problemas, las frustraciones y los desacuerdos.

Finalmente, el tacto que nunca duela representa la importancia de pensar antes de hablar y actuar. Las palabras pueden dejar marcas profundas, incluso cuando no existe la intención de lastimar. Por eso, tratar a los demás con consideración también implica aprender a expresar nuestras opiniones sin humillar ni herir.

La cita del día del escritor británico Charles Dickens recuerda por qué debemos conservar la empatía ante las dificultades. | Crédito: William Powell Frith

Más citas de Charles Dickens

“Nadie es inútil en este mundo si alivia la carga que lleva otra persona.”

“Nosotros forjamos las cadenas que llevamos en la vida.”

“El dolor de la despedida no es nada comparado con la alegría del reencuentro.”

“La caridad empieza por casa, y la justicia empieza en la casa de al lado.”

“Los hombres que aprenden la perseverancia son los que llaman hermano al mundo entero.”