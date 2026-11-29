Hay objetivos que parecen tan grandes que incluso pensar en alcanzarlos puede resultar abrumador. Sin embargo, muchas veces el verdadero obstáculo no está en la dificultad de la meta, sino en creer que debemos conseguirlo todo de una sola vez. La cita del día de Confucio, “El hombre que mueve una montaña comienza quitando pequeñas piedras”, nos invita a reflexionar sobre el valor de la paciencia, la constancia y los pequeños esfuerzos que, con el tiempo, pueden transformar nuestra vida. Su enseñanza recuerda que ningún cambio importante ocurre de la noche a la mañana y que cada paso, por pequeño que parezca, nos acerca a aquello que deseamos conseguir.

Confucio protagoniza la cita del día con una reflexión sobre la paciencia y la perseverancia. | Crédito: Mag / El Comercio

¿Qué significa la frase de Confucio: “El hombre que mueve una montaña comienza quitando pequeñas piedras”?

La reflexión de Confucio plantea que los grandes desafíos no deben enfrentarse pensando únicamente en su dimensión, sino concentrándonos en las acciones necesarias para superarlos. Una montaña representa aquellos objetivos que parecen imposibles, mientras que las pequeñas piedras simbolizan las tareas, decisiones y esfuerzos cotidianos que permiten avanzar.

En ese sentido, la frase nos recuerda que no necesitamos tener todo resuelto para comenzar. A veces, basta con dar el primer paso, aprender algo nuevo o dedicar unos minutos diarios a una actividad para iniciar una transformación. Lo importante es mantener el compromiso y no abandonar el camino porque los resultados todavía no sean visibles.

También es una invitación a dejar de postergar nuestros proyectos por miedo a su dificultad. Esperar el momento perfecto puede convertirse en una excusa para no actuar. Confucio propone una perspectiva diferente: comenzar con lo que tenemos, avanzar a nuestro propio ritmo y confiar en que la acumulación de pequeños esfuerzos puede producir grandes resultados.

La cita del día de Confucio invita a avanzar paso a paso, sin rendirse ante los obstáculos. | Crédito: Pixabay / Peggy_Marco

Más citas de Confucio

“No importa lo lento que vayas, siempre y cuando no te detengas.”

“Adondequiera que vayas, ve con todo tu corazón.”

“Quien sabe todas las respuestas no ha respondido a todas las preguntas.”

“El hombre que mueve una montaña comienza quitando pequeñas piedras.”

“La vida es realmente simple, pero nos empeñamos en complicarla.”

“Si cometes un error y no lo corriges, eso se llama error.”