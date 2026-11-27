La vida no consiste únicamente en cumplir obligaciones, trabajar o conseguir lo necesario para salir adelante. También está hecha de esos pequeños momentos, experiencias y detalles que nos devuelven la alegría y nos recuerdan por qué vale la pena seguir avanzando. En medio de las responsabilidades diarias, muchas veces olvidamos prestar atención a aquello que nos hace sentir bien y nos permite disfrutar del presente. Por eso, esta cita del día de Confucio invita a mirar más allá de las necesidades materiales y reconocer el valor de las cosas que alimentan nuestro espíritu.

Confucio dejó una enseñanza sobre la felicidad y la importancia de disfrutar más allá de las obligaciones. | Crédito: Mag / El Comercio

El significado de la frase de Confucio: “Compro arroz para vivir y flores para tener algo por lo que vivir”

Con una comparación sencilla entre dos elementos cotidianos, Confucio plantea una reflexión sobre el verdadero sentido de la existencia. El arroz representa aquello que necesitamos para sobrevivir, como el alimento, el trabajo y las responsabilidades que debemos atender. Las flores, en cambio, simbolizan las experiencias, los afectos, los sueños y los pequeños placeres que hacen que nuestra vida tenga un propósito.

La enseñanza detrás de esta frase es que no debemos concentrarnos exclusivamente en cubrir nuestras necesidades básicas. También es importante reservar tiempo para disfrutar de lo que nos apasiona, compartir con las personas que queremos y cultivar aquello que nos produce felicidad. De poco sirve alcanzar estabilidad material si dejamos de lado todo lo que nos hace sentir vivos.

La reflexión también recuerda que la felicidad no siempre depende de grandes acontecimientos o logros extraordinarios. A veces se encuentra en una conversación, un paseo, una canción, un gesto de cariño o cualquier detalle que transforme un día común en uno especial.

La cita del día del filósofo chino Confucio recuerda que vivir también significa encontrar motivos para ser felices. | Crédito: Getty Images

Más citas de Confucio

“Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender peligroso.”

“Una voz fuerte no puede competir con una voz clara, aunque esta sea un simple murmullo.”

“Cuando veas un hombre bueno, trata de imitarle; cuando veas a uno malo, examínate a ti mismo.”

“Una casa será fuerte e indestructible cuando esté sostenida por estas cuatro columnas: padre valiente, madre prudente, hijo obediente, hermano complaciente.”

“Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida.”