La cita del día de Confucio propone una reflexión sobre la belleza que existe en todo lo que nos rodea. | Crédito Getty Images
La cita del día de Confucio propone una reflexión sobre la belleza que existe en todo lo que nos rodea. | Crédito Getty Images
Oscar Guerrero Tello
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La belleza no siempre está en aquello que llama la atención a primera vista. A veces se encuentra en los pequeños detalles, en las experiencias cotidianas y en situaciones que suelen pasar inadvertidas. La de invita a reflexionar sobre la manera en que cada persona observa el mundo y descubre el valor de aquello que la rodea.

Confucio, reconocido como uno de los pensadores más influyentes de la antigua China, dedicó buena parte de sus enseñanzas a la importancia de la sabiduría, la conducta humana y el conocimiento. Su pensamiento dejó una profunda huella en la filosofía oriental y continúa inspirando reflexiones sobre la vida, las relaciones personales y la forma de entender la realidad.

Confucio explica con esta cita del día por qué no todas las personas perciben la belleza de la misma manera. | Crédito: Mag / El Comercio
Confucio explica con esta cita del día por qué no todas las personas perciben la belleza de la misma manera. | Crédito: Mag / El Comercio

¿Qué significa la frase de Confucio: “Todo tiene belleza, pero no todos la ven”?

Esta reflexión plantea que la belleza no es exclusiva de los paisajes extraordinarios, los objetos costosos o las experiencias especiales. También puede encontrarse en las cosas más sencillas, como una conversación sincera, un gesto de generosidad, un momento de tranquilidad o la oportunidad de comenzar nuevamente.

Cuando Confucio afirma que no todos pueden verla, sugiere que la percepción depende de la sensibilidad y la disposición de cada individuo. Dos personas pueden encontrarse frente a la misma situación y tener interpretaciones completamente distintas. Mientras una puede pasarla por alto, otra puede descubrir un motivo para sentirse agradecida.

La frase también invita a dejar de lado los prejuicios y las expectativas que condicionan nuestra manera de mirar. En ocasiones, estamos tan concentrados en aquello que nos falta o en los problemas que enfrentamos que olvidamos reconocer los aspectos positivos de nuestra realidad.

Un grabado de la dinastía Qing que muestra a Confucio presentando a Gautama Buda al filósofo Lao-Tse. | Crédito: Flickr / Lucas
Un grabado de la dinastía Qing que muestra a Confucio presentando a Gautama Buda al filósofo Lao-Tse. | Crédito: Flickr / Lucas

Más citas de Confucio

  • “No importa lo lento que vayas, siempre y cuando no te detengas.”
  • “Nuestra mayor gloria no reside en no caer nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos.”
  • “Saber lo que uno sabe y lo que no sabe, eso es verdadero conocimiento.”
  • “Quien aprende pero no piensa, está perdido. Quien piensa pero no aprende corre un gran peligro.”
  • “Nunca le des una espada a un hombre que no sabe bailar.”
SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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