La belleza no siempre está en aquello que llama la atención a primera vista. A veces se encuentra en los pequeños detalles, en las experiencias cotidianas y en situaciones que suelen pasar inadvertidas. La cita del día de Confucio invita a reflexionar sobre la manera en que cada persona observa el mundo y descubre el valor de aquello que la rodea.

Confucio, reconocido como uno de los pensadores más influyentes de la antigua China, dedicó buena parte de sus enseñanzas a la importancia de la sabiduría, la conducta humana y el conocimiento. Su pensamiento dejó una profunda huella en la filosofía oriental y continúa inspirando reflexiones sobre la vida, las relaciones personales y la forma de entender la realidad.

Confucio explica con esta cita del día por qué no todas las personas perciben la belleza de la misma manera. | Crédito: Mag / El Comercio

¿Qué significa la frase de Confucio: “Todo tiene belleza, pero no todos la ven”?

Esta reflexión plantea que la belleza no es exclusiva de los paisajes extraordinarios, los objetos costosos o las experiencias especiales. También puede encontrarse en las cosas más sencillas, como una conversación sincera, un gesto de generosidad, un momento de tranquilidad o la oportunidad de comenzar nuevamente.

Cuando Confucio afirma que no todos pueden verla, sugiere que la percepción depende de la sensibilidad y la disposición de cada individuo. Dos personas pueden encontrarse frente a la misma situación y tener interpretaciones completamente distintas. Mientras una puede pasarla por alto, otra puede descubrir un motivo para sentirse agradecida.

La frase también invita a dejar de lado los prejuicios y las expectativas que condicionan nuestra manera de mirar. En ocasiones, estamos tan concentrados en aquello que nos falta o en los problemas que enfrentamos que olvidamos reconocer los aspectos positivos de nuestra realidad.

Un grabado de la dinastía Qing que muestra a Confucio presentando a Gautama Buda al filósofo Lao-Tse. | Crédito: Flickr / Lucas

Más citas de Confucio

“No importa lo lento que vayas, siempre y cuando no te detengas.”

“Nuestra mayor gloria no reside en no caer nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos.”

“Saber lo que uno sabe y lo que no sabe, eso es verdadero conocimiento.”

“Quien aprende pero no piensa, está perdido. Quien piensa pero no aprende corre un gran peligro.”

“Nunca le des una espada a un hombre que no sabe bailar.”