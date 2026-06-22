La cita del día de hoy pertenece a Thierry Henry, uno de los delanteros franceses más exitosos de las últimas décadas. En el contexto de la Copa del Mundo 2026 , no ocultó su admiración por la destacada actuación realizada por Lionel Messi ante la selección de Austria al cual le marcó un doblete. Esta cantidad de goles le permitió establecer un nuevo récord mundial: convertirse en el máximo goleador de las ediciones mundialistas hasta la fecha.

Dos goles que le permitieron establecer un nuevo hito en los Mundiales

Este 22 de junio, la selección de Argentina enfrentó a Austria por la segunda fecha del Grupo J; sólo bastaba una victoria para que el cuadro albiceleste pasara a los 16avos de final de la reciente edición mundialista que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Todas las luces estaban sobre Leo Messi, especialmente por tener la gran oportunidad de batir el récord de Miroslav Klose, un exfutbolista alemán que ostentaba —hasta hoy— el galardón a máximo goleador de los mundiales. Como es costumbre del astro argentino, logró destronarlo con el doblete marcado, llegando así a los 18 tantos.

Tras finalizarse el encuentro, la admiración y los halagos no tardaron en llegar. Sus compañeros de selección, la prensa y exfutbolistas opinaron al respecto, pero lo señalado por Thierry Henry ha causado impresión, demostrando la admiración que mantiene por el popular ‘Leo’.

Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de los mundiales con 18 tantos. (Crédito: Paul ELLIS / AFP) / PAUL ELLIS

Su nombre quedará en los registros de la historia del fútbol

FOX reaccionó al encuentro de la vigente campeona del mundo y especialmente por el nuevo récord de Messi. Es ahí que Thierry Henry —el cual formó parte del panel junto a Zlatan Ibrahimovic— no desaprovechó la oportunidad al respecto.

“Este tipo no persigue récords, los récords lo persiguen a él. No sé cómo lo hace; él lo hizo posible”, fueron las palabras del exfutbolista del Arsenal inglés, el cual también fue compañero de Messi durante tres temporadas en el FC Barcelona.

Thierry Henry consideró que "Lionel Messi" debería estar en los diccionarios. (Crédito: Matthieu Mirville / DPPI via AFP) / MATTHIEU MIRVILLE

El exfutbolista de 48 años también tuvo la gentileza de indicar que el nombre de “Lionel Messi” debería estar en los diccionarios, pues considera que significa “fuera de lo común”. Aunque se trataba de una broma, explicó que se trata de un hecho habitual para la famosa “Pulga”.

Henry puntualiza que Leo Messi está disfrutando de su último tramo de carrera profesional, pues lo refleja en la cancha y la forma en cómo celebró sus cinco tantos en la reciente edición mundialista.

Para él, “Lio” ya no tiene nada que demostrar ante el mundo, pues ha logrado batir récord tras récord; en términos simples, lo cataloga como el mejor jugador de todos los tiempos. “Messi no solo está haciendo historia, él es la historia del fútbol en sí misma”, expresó.

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