La cita del día de Elbert Hubbard, escritor, filósofo y artista estadounidense, propone una manera diferente de entender la existencia: aprender a reírse de los problemas y no permitir que las preocupaciones ocupen todo nuestro tiempo. Su frase recuerda que la vida es demasiado breve para vivirla bajo una presión constante y que, en ocasiones, tomarse las cosas con humor también es una forma de sabiduría.

“No te tomes la vida demasiado en serio. De todos modos, nunca saldrás vivo de ella”, escribió Hubbard en una reflexión que combina ironía y filosofía. Aunque su mensaje puede parecer una broma, encierra una invitación a cambiar nuestra perspectiva sobre las dificultades cotidianas y a no convertir cada inconveniente en un motivo de angustia.

La cita del día del escritor estadounidense combina humor, ironía y una enseñanza sobre la existencia. | Crédito: Mag

¿Qué significa la frase de Elbert Hubbard?

La frase de Hubbard plantea que no vale la pena vivir permanentemente preocupados por situaciones que, muchas veces, escapan de nuestro control. El escritor utiliza el humor para recordarnos una realidad inevitable: la vida tiene un final y, por esa razón, merece ser disfrutada mientras tengamos la oportunidad.

Esto no significa ignorar las responsabilidades, evitar los problemas o dejar de esforzarse por alcanzar nuestros objetivos. Más bien, propone encontrar un equilibrio entre cumplir nuestras obligaciones y permitirnos disfrutar de las pequeñas experiencias que hacen especial cada jornada.

También invita a relativizar los errores y los momentos difíciles. Una equivocación no tiene por qué definir nuestro futuro, así como una mala experiencia no debería impedirnos disfrutar de todo lo bueno que todavía tenemos por delante.

Esta frase de Elbert Hubbard invita a relativizar los problemas y valorar cada momento. | Crédito: Britannica

Más citas de Elbert Hubbard

“Un poco más de perseverancia, un poco más de esfuerzo, y lo que parecía un fracaso sin esperanza puede convertirse en un éxito glorioso.”

“La mejor preparación para un buen trabajo mañana es hacer un buen trabajo hoy.”

“Una máquina puede hacer el trabajo de cincuenta hombres comunes. Ninguna máquina puede hacer el trabajo de un hombre extraordinario.”

“La prueba definitiva de grandeza reside en ser capaz de soportar las críticas sin resentimiento.”

“Nunca des explicaciones; tus amigos no las necesitan y tus enemigos no te creerán de todos modos.”