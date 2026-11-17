Las personas que forman parte de nuestro entorno pueden influir mucho más de lo que imaginamos en nuestra manera de pensar, actuar y enfrentar los desafíos cotidianos. Algunas nos impulsan a crecer, nos transmiten confianza y nos ayudan a descubrir capacidades que no sabíamos que teníamos. Otras, en cambio, pueden convertirse en una fuente constante de inseguridad y desgaste emocional. En ese sentido, la cita del día de Epicteto invita a reflexionar sobre la importancia de elegir bien a quienes nos acompañan en el camino de la vida.

Epicteto, filósofo griego y una de las figuras más representativas del estoicismo, dejó enseñanzas centradas en el autocontrol, la libertad interior y la importancia de distinguir aquello que podemos cambiar de lo que escapa a nuestra voluntad. Su pensamiento conserva vigencia porque propone una manera de afrontar las dificultades sin depender de las circunstancias externas.

Epicteto explica por qué rodearse de personas que nos inspiran puede influir en nuestro crecimiento personal. | Crédito: Mag / El Comercio

¿Qué significa la frase de Epicteto sobre rodearse de personas que nos inspiren?

La reflexión pone el foco en la influencia que tienen las relaciones personales sobre nuestro desarrollo. Rodearse de personas que nos inspiran no significa buscar amistades perfectas ni alejarnos de quienes atraviesan momentos difíciles. Se trata de construir vínculos en los que exista respeto, apoyo mutuo y una motivación genuina para crecer.

Una persona que saca lo mejor de nosotros no necesariamente es aquella que siempre está de acuerdo con nuestras decisiones. También puede ser quien nos señala un error con honestidad, nos anima a superar nuestros límites y nos recuerda nuestras capacidades cuando atravesamos una etapa complicada.

La frase también invita a prestar atención a cómo nos sentimos después de compartir tiempo con alguien. Hay relaciones que transmiten tranquilidad, entusiasmo y confianza, mientras que otras pueden generar frustración, dudas o agotamiento. Reconocer esa diferencia es un primer paso para cuidar nuestro bienestar.

La cita del día del filósofo griego invita a valorar los vínculos que sacan lo mejor de nosotros. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Más citas de Epicteto

“Tenemos dos orejas y una boca para poder escuchar el doble de lo que hablamos.”

“La clave está en rodearse únicamente de personas que te inspiren y cuya presencia saque lo mejor de ti.”

“Lo que importa no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello.”

“Solo hay un camino hacia la felicidad, y es dejar de preocuparse por las cosas que están más allá del poder de nuestra voluntad.”

“Aprovecha al máximo lo que está en tu poder y acepta el resto según se presente.”