En la vida cotidiana, muchas situaciones pueden escapar de nuestro control, pero la manera en que las interpretamos sí depende, en buena medida, de nosotros. Esta idea fue una de las bases del pensamiento de Epicteto, filósofo griego de la escuela estoica, cuya obra continúa siendo una referencia para quienes buscan desarrollar fortaleza mental y serenidad frente a las dificultades. Esta reflexión del filósofo griego protagoniza la cita del día de hoy y nos invita a cuestionar la forma en que interpretamos lo que sucede.

“No son las cosas las que perturban a los hombres, sino los juicios que tienen sobre las cosas”, es la reflexión que protagoniza la cita del día de hoy, una frase que invita a detenerse antes de reaccionar y preguntarnos si aquello que nos afecta proviene realmente de lo ocurrido o de la interpretación que hacemos de ello.

Cita del día de Epicteto

La cita del día, Epicteto nos recuerda que podemos elegir cómo reaccionar ante las circunstancias. | Crédito: Mag

La frase resume uno de los principios fundamentales del estoicismo: los acontecimientos externos no siempre están bajo nuestro control, pero sí podemos trabajar en la manera en que respondemos ante ellos.

Cuando ocurre algo inesperado, nuestra primera reacción suele estar determinada por pensamientos, creencias y emociones. Un mismo acontecimiento puede ser interpretado de formas completamente diferentes por dos personas. Para Epicteto, esa valoración tiene un papel fundamental en nuestro estado emocional.

La reflexión completa plantea: “No son las cosas las que perturban a los hombres, sino los juicios que tienen sobre las cosas.”

La enseñanza no significa ignorar los problemas ni negar las emociones. Más bien, propone observar nuestros pensamientos antes de permitir que una determinada interpretación termine dominando nuestra conducta.

El significado de la frase de Epicteto

La reflexión de Epicteto plantea una diferencia entre lo que sucede y lo que pensamos sobre lo que sucede. Una pérdida, un fracaso, una crítica o un cambio inesperado pueden resultar dolorosos, pero la intensidad del malestar también puede aumentar cuando construimos interpretaciones negativas alrededor de esos acontecimientos.

Desde la perspectiva estoica, aprender a distinguir entre hechos y juicios puede ayudarnos a responder con mayor serenidad. No podemos decidir todo lo que ocurre a nuestro alrededor, pero sí podemos intentar elegir nuestra actitud frente a aquello que no podemos modificar.

Por eso, la frase puede aplicarse a situaciones muy actuales: una discusión, un problema laboral, una decepción personal o un proyecto que no sale como esperábamos. Antes de reaccionar, la enseñanza de Epicteto invita a preguntarnos: ¿qué ocurrió realmente y qué parte de mi sufrimiento proviene de la interpretación que estoy haciendo?

Esta perspectiva puede convertirse en una herramienta para desarrollar mayor autocontrol y evitar que una primera reacción emocional determine nuestras decisiones.

La cita del día de Epicteto destaca el poder de nuestra percepción frente a las dificultades. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Más citas de Epicteto

La filosofía de Epicteto dejó numerosas reflexiones relacionadas con el autocontrol, la libertad interior y la forma de afrontar las dificultades. Entre ellas destacan:

“La felicidad y la libertad comienzan con la clara comprensión de un principio: algunas cosas están bajo nuestro control y otras no”.

“Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo”.

“No pidas que las cosas pasen como tú quieres, sino que quieras que pasen como pasan, y tu vida irá viento en popa”.