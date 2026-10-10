Hay momentos en los que la búsqueda de una vida mejor puede hacernos perder de vista todo lo que hemos conseguido. Nos concentramos tanto en alcanzar nuevas metas, tener más dinero o cumplir expectativas que olvidamos disfrutar aquello que ya forma parte de nuestra vida. En ese camino, la comparación con los demás puede generar una sensación constante de insatisfacción, incluso cuando tenemos motivos para sentirnos agradecidos. La cita del día del filósofo griego Epicuro, “No eches a perder lo que tienes deseando lo que no tienes”, invita a detenernos y reflexionar sobre una de las contradicciones más comunes de la experiencia humana: desear tanto lo que nos falta que terminamos restándole valor a lo que ya hemos conseguido.

Cita del día de Epicuro

La cita del día de Epicuro explica por qué querer siempre más puede impedirnos disfrutar el presente. | Crédito: Mag

La frase de Epicuro plantea que el deseo constante de conseguir algo más puede convertirse en un obstáculo para nuestra propia felicidad. Esto no significa que debamos renunciar a nuestros objetivos o dejar de buscar nuevas oportunidades, sino aprender a reconocer el valor de lo que tenemos mientras avanzamos hacia aquello que queremos alcanzar.

En ocasiones, una persona puede tener una familia que la quiere, amistades sinceras o estabilidad en su vida y, aun así, sentirse insatisfecha porque compara su situación con la de los demás. El problema no está necesariamente en aspirar a algo mejor, sino en permitir que esas aspiraciones nos impidan disfrutar el presente.

La reflexión también invita a distinguir entre las necesidades reales y los deseos que surgen de la comparación social. Cuando nuestra satisfacción depende únicamente de conseguir lo siguiente, cada logro puede convertirse en una nueva razón para querer más. Así, la meta siempre parece estar un poco más lejos y la tranquilidad nunca termina de llegar.

La felicidad y el valor de lo que tenemos

Para comprender mejor esta idea, es importante conocer el pensamiento de Epicuro, filósofo griego que fundó una escuela filosófica en Atenas y defendió una vida orientada a la felicidad, la tranquilidad del alma y la ausencia de sufrimiento innecesario.

Su filosofía no proponía acumular riquezas ni perseguir todos los placeres posibles. Por el contrario, sostenía que era necesario examinar nuestros deseos y distinguir cuáles resultaban indispensables para vivir bien y cuáles podían generar preocupaciones innecesarias. La amistad, la sencillez y la serenidad ocupaban un lugar central en su concepción de una vida feliz.

Desde esa perspectiva, la frase nos recuerda que la satisfacción no depende exclusivamente de cuánto conseguimos, sino también de nuestra capacidad para reconocer lo que ya forma parte de nuestra existencia. A veces, apreciar una conversación con alguien querido, disfrutar de un momento de descanso o reconocer cuánto hemos avanzado puede ayudarnos a cambiar nuestra manera de ver la vida.

Esto tampoco implica conformarse con situaciones que nos hacen daño o abandonar nuestros proyectos personales. Se trata de perseguir nuevas metas sin despreciar el camino recorrido, evitando que la ambición se convierta en una fuente permanente de frustración.

Esta frase de Epicuro nos recuerda la importancia de la gratitud y la tranquilidad en la vida cotidiana. | Crédito: Ernst Wallis et al

Más citas de Epicuro

“No eches a perder lo que tienes deseando lo que no tienes; recuerda que lo que ahora tienes alguna vez fue algo que solo anhelabas.”

“No es lo que tenemos, sino lo que disfrutamos, lo que constituye nuestra abundancia.”

“No es tanto la ayuda de nuestros amigos lo que nos ayuda, sino la certeza de que nos ayudarán.”

“Quien tiene paz interior no se perturba a sí mismo ni a los demás.”

“Sé moderado para poder saborear las alegrías de la vida en abundancia.”