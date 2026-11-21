La cita del día de Fiódor Dostoyevski invita a reflexionar sobre el verdadero significado de la inteligencia. No siempre consiste en tener respuestas para todo o demostrar que se tiene la razón. También requiere reconocer los propios errores, cuestionar las certezas y aceptar que todavía queda mucho por aprender. Esta reflexión recuerda que la humildad es fundamental para seguir creciendo.

La cita del día pertenece a Fiódor Dostoyevski, uno de los escritores más influyentes de la literatura rusa y universal. A través de una frase cargada de ironía, el autor plantea que reconocer nuestras propias limitaciones puede ser una de las mayores muestras de inteligencia. Después de todo, quien cree saberlo todo difícilmente encontrará motivos para seguir aprendiendo.

La cita del día de Fiódor Dostoievski cuestiona a quienes creen tener siempre la razón. | Crédito: Mag / El Comercio

¿Qué significa la frase de Fiódor Dostoyevski sobre la inteligencia?

“En mi opinión, el más listo de todos es el hombre que se autodenomina tonto al menos una vez al mes”.

La frase propone una manera distinta de entender la inteligencia. En lugar de asociarla únicamente con la acumulación de conocimientos, la rapidez mental o la capacidad para resolver problemas, Fiódor Dostoyevski destaca la importancia de reconocer que podemos equivocarnos.

Llamarse tonto, en este contexto, no significa menospreciarse ni tener una opinión negativa de uno mismo. Es una forma irónica de admitir que, en determinadas circunstancias, podemos actuar sin pensar, interpretar mal una situación o defender una idea equivocada.

También es una invitación a desarrollar autocrítica. Una persona que reconoce sus errores tiene mayores posibilidades de corregirlos, aprender de sus experiencias y evitar que el orgullo se convierta en un obstáculo para su crecimiento.

En ese sentido, la reflexión mantiene su vigencia porque recuerda que la verdadera inteligencia también está relacionada con la humildad. No se trata de tener siempre la razón, sino de estar dispuesto a cambiar de opinión cuando aparecen nuevos argumentos.

Fiódor Dostoievski explica por qué reconocer nuestras equivocaciones puede ser una señal de inteligencia. | Crédito: Doss (Johann) Nikolai Fedorovich (1835-1881)

Más citas de Fiódor Dostoyevski

“Al hombre solo le gusta contar sus problemas, pero no cuenta sus alegrías.”

“a belleza es misteriosa y a la vez terrible. Dios y el diablo luchan allí, y el campo de batalla es el corazón del hombre.”

“Mucha infelicidad ha llegado al mundo a causa de la confusión y las cosas que quedan sin decir.”

“La felicidad no reside en la felicidad en sí misma, sino en alcanzarla.”

“Mientras el hombre siga siendo libre, no tiene una ansiedad más constante y angustiosa que la de encontrar lo antes posible a alguien a quien adorar.”