La cita del día pertenece a Fiódor Dostoyevski, uno de los escritores más influyentes de la literatura rusa y universal. La frase “Es mejor equivocarse a la manera propia que acertar a la manera ajena” invita a reflexionar sobre la importancia de vivir de acuerdo con las propias convicciones, incluso cuando eso implica cometer errores. La reflexión plantea una idea relacionada con la autenticidad y la libertad personal: no siempre acertar significa estar haciendo lo correcto para uno mismo. A continuación, conoce el significado de esta reflexión y otras frases atribuidas al reconocido escritor ruso.

Cita del día de Fiódor Dostoyevski

La cita del día de Fiódor Dostoyevski invita a confiar en las decisiones propias. | Crédito: Mag

“Es mejor equivocarse a la manera propia que acertar a la manera ajena”.

La frase destaca el valor de tomar decisiones propias y aprender de sus consecuencias. Para Dostoyevski, equivocarse también puede formar parte del crecimiento, porque permite descubrir qué se quiere, qué se piensa y qué camino se desea seguir.

En ese sentido, la cita cuestiona la idea de que el éxito consiste únicamente en acertar. Una persona puede tomar una decisión considerada correcta por los demás y, aun así, sentir que está viviendo una vida que no le pertenece.

El significado de la frase de Fiódor Dostoyevski

La reflexión puede interpretarse como una defensa de la individualidad. Cometer un error siguiendo las propias convicciones puede convertirse en una experiencia de aprendizaje mucho más valiosa que alcanzar un objetivo siguiendo ciegamente las decisiones de alguien más.

También invita a dejar de lado el miedo al juicio ajeno. Muchas veces, las personas modifican sus decisiones para cumplir con las expectativas de familiares, amigos, parejas o de la sociedad. Sin embargo, esa búsqueda de aprobación puede terminar alejándolas de sus propios objetivos.

La frase recuerda que equivocarse es parte de aprender. Un error propio puede ayudar a conocer los límites, corregir el rumbo y tomar mejores decisiones en el futuro. En cambio, acertar siguiendo un camino ajeno no necesariamente genera satisfacción o crecimiento personal.

Por ello, la cita de Dostoyevski puede entenderse como una invitación a confiar más en el propio criterio y asumir la responsabilidad de las decisiones personales.

Fiódor Dostoyevski destaca, en esta cita del día, el valor de aprender de los errores personales. | Crédito: primo.nlr.ru

Más citas de Fiódor Dostoyevski

Fiódor Dostoyevski dejó numerosas reflexiones sobre la existencia humana, la libertad, el sufrimiento, el amor y la condición humana. Entre las frases que se le atribuyen destacan:

“El secreto de la existencia humana no solo está en vivir, sino también en saber para qué se vive”.

“El grado de civilización de una sociedad se mide por el trato que da a sus presos”.

“El hombre teme la muerte porque ama la vida”.

“El dolor y el sufrimiento son siempre inevitables para una inteligencia grande y un corazón profundo”.

“El alma se cura estando con niños”.