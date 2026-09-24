La frase de Friedrich Nietzsche reflexiona sobre la fuerza que puede dar un propósito de vida para enfrentar los obstáculos, la incertidumbre y los momentos difíciles. Retrato de Friedrich Nietzsche con la técnica de grabado, realizada por un artista desconocido en el siglo XIX (Foto: Bridgeman Images vía AFP)
La frase de Friedrich Nietzsche reflexiona sobre la fuerza que puede dar un propósito de vida para enfrentar los obstáculos, la incertidumbre y los momentos difíciles. Retrato de Friedrich Nietzsche con la técnica de grabado, realizada por un artista desconocido en el siglo XIX (Foto: Bridgeman Images vía AFP)
Judith Vicente
Judith Vicente

fue uno de los filósofos más influyentes de la historia y dejó . Además de filósofo, fue filólogo, poeta y compositor alemán, y sus ideas sobre la moral, la religión y el sentido de la vida siguen despertando interés más de un siglo después de su muerte. Una de sus citas más conocidas dice: “Aquel que tiene un porqué para vivir puede enfrentarse a casi todos los cómos”. ¿Qué significa? Te lo explicamos.

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La cita invita a pensar en el “porqué” que guía nuestras decisiones y en cómo ese sentido puede ayudarnos a atravesar las adversidades (Foto: El Comercio MAG)
La cita invita a pensar en el “porqué” que guía nuestras decisiones y en cómo ese sentido puede ayudarnos a atravesar las adversidades (Foto: El Comercio MAG)

¿QUÉ SIGNIFICA “AQUEL QUE TIENE UN PORQUÉ PARA VIVIR PUEDE ENFRENTARSE A CASI TODOS LOS CÓMOS”?

La cita significa que tener un propósito profundo —un “porqué”— puede dar a una persona la fuerza para afrontar dificultades, incertidumbre y sacrificios —los “cómos”—. Es decir, cuando sabes qué valor, meta o persona da sentido a tu vida, resulta más posible resistir los obstáculos que se presentan en el camino.

Esta frase se atribuye a Friedrich Nietzsche y aparece, en una formulación cercana, en “El ocaso de los ídolos” (Twilight of the Idols), publicado en 1889, en la sección “Máximas y flechas”.

El significado de: “porqué” y “cómos”

  • El porqué: es tu razón para seguir adelante, una especie de fuerza que te impulsa a luchar. Por ejemplo, terminar tu carrera, estudiar algo nuevo, criar a tus hijos, recuperarte y más.
  • Los cómos: son las circunstancias concretas y a veces difíciles como falta de dinero, cansancio, pérdida, miedo, enfermedad, trabajo duro o cambios inesperados.

En otras palabras: Si tienes una razón importante para vivir, podrás encontrar fuerzas para enfrentar casi cualquier dificultad.

Hay que tener en cuenta que Nietzsche dice “casi todos cómo”, no “todos”. Por lo tanto, la frase no pide aguantar violencia, abuso, depresión grave, una enfermedad sin atención o una situación peligrosa en silencio. Se trata de encontrar un propósito que también puede significar pedir ayuda, alejarse de un daño, descansar o cambiar de camino.

Cabe precisar que esta cita se hizo aún más conocida por el psiquiatra Viktor Frankl, quien la retomó en “El hombre en busca de sentido” para reflexionar sobre el papel del significado en la capacidad humana de resistir experiencias extremas, publica .

SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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