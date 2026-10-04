El filósofo alemán Friedrich Nietzsche dejó una obra llena de ideas y aforismos que, más de un siglo después de su muerte, continúan despertando preguntas sobre la vida, las decisiones personales y la manera en que las personas enfrentan los momentos difíciles. Entre las frases que se le atribuyen figura: “Cuando llegue el sufrimiento, míralo a la cara y enfréntate a él”. ¿Qué interpretación se le puede dar? A continuación, te lo contamos.

Se trata de una reflexión para tener una respuesta ante una adversidad (Foto: El Comercio MAG)

¿QUÉ SIGNIFICA “CUANDO LLEGUE EL SUFRIMIENTO, MÍRALO A LA CARA Y ENFRÉNTATE A ÉL”?

La frase se entiende como una invitación a no evadir el dolor ni dejar que el miedo gobierne la respuesta ante una adversidad; por lo tanto, si atravesamos una situación muy difícil, debemos reconocerla, asumirla y afrontarla con lucidez.

Si tomamos esta cita como una reflexión filosófica, esta nos propone tres ideas:

Si experimentamos sufrimiento, no negar lo doloroso ni pretender que no existe.

Evitar la huida automática, el autoengaño o la parálisis frente a una crisis.

Convertir esa experiencia difícil en una ocasión de comprensión, resistencia o transformación personal.

Ojo, esto no significa que debemos buscar el sufrimiento, tolerar abusos o rechazar ayuda, sino cuando llega este, tenemos que aprender a afrontarlo.

Por ejemplo, ante una enfermedad, un duelo o un problema económico, “enfrentarlo” significaría pedir atención médica, buscar apoyo emocional, informarse, tomar decisiones prácticas y reconocer lo que se siente, no aguantar en silencio.

Una estela con el retrato de Friedrich Nietzsche, situada frente a la Casa Nietzsche de Naumburg, ofrece información sobre quien fuera un destacado residente de la vivienda (Foto: Hendrik Schmidt/dpa Picture-Alliance vía AFP)

¿QUIÉN FUE FRIEDRICH NIETZSCHE?

Friedrich Nietzsche fue un filósofo, filólogo clásico y crítico cultural alemán, nacido en 1844 y fallecido en 1900. Es considerado una de las figuras más influyentes del pensamiento moderno por sus cuestionamientos a la moral tradicional europea, el cristianismo y las ideas heredadas sobre la verdad, el bien y el mal. Durante su juventud fue profesor de filología clásica en la Universidad de Basilea, pero luego abandonó la docencia por problemas de salud y se dedicó a escribir.

Su filosofía defendía la afirmación de la vida: la idea de asumir la existencia con sus dificultades, incertidumbres y contradicciones, en lugar de escapar de ellas mediante valores impuestos o consuelos absolutos.

Nietzsche escribió obras como “Así habló Zaratustra”, “Más allá del bien y del mal”, “La genealogía de la moral” y “El crepúsculo de los ídolos”.