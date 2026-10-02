Hablar de Isabel Allende es hablar de una de las escritoras vivas más leídas en español. Autora de grandes éxitos editoriales, ha vendido más de 73 millones de libros y sus obras han sido traducidas a 42 idiomas. Más allá de sus novelas, la literata chilena también ha dejado numerosas frases que invitan a reflexionar. Una de ellas aborda la vejez: “La edad, por sí sola, no hace a nadie mejor ni más sabio, solo acentúa lo que cada uno ha sido siempre”. Pero ¿cuál es su significado? En esta nota te lo explicamos.

¿QUÉ SIGNIFICA “LA EDAD, POR SÍ SOLA, NO HACE A NADIE MEJOR NI MÁS SABIO, SOLO ACENTÚA LO QUE CADA UNO HA SIDO SIEMPRE”?

Con esta frase, Isabel Allende invita a mirar el envejecimiento desde otra perspectiva. Cumplir años no convierte automáticamente a una persona en alguien más bueno, maduro o sabio; más bien, con el paso del tiempo suelen hacerse más visibles los rasgos, hábitos y actitudes que ya formaban parte de su personalidad.

Por lo tanto, la edad, por sí sola, no garantiza crecimiento personal. La sabiduría depende de la capacidad de aprender de las experiencias, cuestionarse y estar dispuesto a cambiar.

Así, una persona generosa y reflexiva puede fortalecer esas cualidades con los años, mientras que alguien egoísta o intolerante no se vuelve necesariamente más sabio solo por envejecer.

Lo importante no es solo lo que vivimos, sino la manera en que aprovechamos esas experiencias. Acumular años o situaciones no siempre implica haber aprendido de ellas. Mientras algunos cometen los mismos errores, otros toman lo vivido como una oportunidad para mejorar, modificar actitudes y construir vínculos más sanos con los demás.

La escritora Isabel Allende lee durante el Lit.Cologne, el festival internacional de literatura (Foto: Horst Galuschka / DPA Picture-Alliance vía AFP)

¿QUIÉN ES ISABEL ALLENDE?

Isabel Allende es una escritora chilena nacida en Lima, Perú, en 1942. Es una de las autoras en lengua española más leídas y reconocidas a nivel internacional.

Inició su trayectoria profesional en el periodismo y debutó como novelista en 1982 con “La casa de los espíritus”, una obra que alcanzó gran éxito, pues fue adaptada al cine y consolidó su carrera literaria. Sus libros han vendido más de 70 millones de ejemplares en todo el mundo y han sido traducidos a más de 40 idiomas.

Entre sus obras más conocidas figuran “De amor y de sombra”, también adaptada al cine; “Eva Luna”, “Hija de la fortuna” y “El viento conoce mi nombre”.

En 2010 recibió el Premio Nacional de Literatura de Chile y, en 2014, fue distinguida con la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos.