Quienes han seguido la historia de Isabel Allende y leído sus obras saben, sin duda, que se trata de una mujer admirable, que luchó incansablemente hasta convertirse en una de las escritoras vivas más leídas en español. Por eso, sus citas invitan a reflexionar sobre la vida y los desafíos que enfrentamos. En esta ocasión, te contamos cuál es el significado de la frase: “Todos tenemos una reserva de fuerza interior insospechada, que surge cuando la vida nos pone a prueba”.

La frase de Isabel Allende que nos invita a reflexionar hoy (Foto: El Comercio MAG)

¿QUÉ SIGNIFICA “TODOS TENEMOS UNA RESERVA DE FUERZA INTERIOR INSOSPECHADA, QUE SURGE CUANDO LA VIDA NOS PONE A PRUEBA”?

La cita quiere decir que las personas solemos tener una capacidad de resistencia, valentía, fuerza y adaptación mayor de la que creemos, pero no siempre se percibe en tiempos tranquilos. Esa fortaleza suele aparecer cuando enfrentamos pérdidas, enfermedad, cambios difíciles, miedo o responsabilidades inesperadas; es decir, en situaciones muy complicadas.

No se trata de una frase pronunciada por Isabel Allende en una circunstancia pública concreta, como un discurso o una entrevista, sino una línea de su novela “La isla bajo el mar”, publicada originalmente en 2009.

En la obra, ambientada entre el Haití colonial y Nueva Orleans, y atravesada por la esclavitud, la violencia y la búsqueda de libertad, la idea cobra sentido como una reflexión sobre la capacidad humana de sobrevivir y seguir adelante frente a la adversidad.

Si nos basamos en la vida de la escritora chilena, destaca por su gran fortaleza en los momentos más difíciles. Aquí algunos ejemplos:

Después del golpe militar de 1973 en Chile y de la muerte de su tío, el presidente Salvador Allende, colaboró con personas perseguidas por la dictadura y, ante el riesgo, dejó su país con su esposo e hijos en 1975. Vivió en Venezuela durante 13 años y desde ese desarraigo consolidó una carrera literaria internacional.

La muerte de su hija Paula, de 29 años, en diciembre de 1992 tras caer en coma en 1991por complicaciones de la porfiria, la dejó devastada. Como Isabel Allende cuidó de ella durante ese periodo, transformó ese dolor en el libro autobiográfico “Paula”, publicado en 1994.

No solo ello, convirtió el duelo en ayuda para otros, ya que en 1996 creó la Fundación Isabel Allende en memoria de Paula. La organización continúa los ideales de servicio de su hija mediante programas que promueven y protegen los derechos de mujeres y niños.