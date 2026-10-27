A lo largo de esta sección hemos analizado frases de grandes referentes del mundo empresarial, como Warren Buffett, Steve Jobs y Bill Gates, cuyas reflexiones abordan el éxito, la perseverancia y la manera de afrontar los desafíos. Sus experiencias muestran que alcanzar una meta no siempre es un camino sencillo y que, en ocasiones, los resultados tardan en llegar pese al esfuerzo. En esa misma línea, la cita del día de Jack Ma, fundador de Alibaba, plantea una reflexión sobre cómo mantener la determinación cuando las circunstancias parecen empeorar y la esperanza se convierte en una herramienta para seguir adelante.

¿Cuál es la cita del día de Jack Ma?

Jack Ma comparte una reflexión sobre la perseverancia y la esperanza. | Crédito: Mag

“Nunca te rindas. Hoy es difícil, mañana será peor, pero pasado mañana hará sol”.

La frase presenta una perspectiva sobre los momentos complicados que pueden aparecer cuando una persona intenta cumplir un objetivo. Su mensaje reconoce que las dificultades no siempre desaparecen rápidamente y que, en determinadas etapas, la situación puede parecer más complicada antes de mostrar señales de mejora. Sin embargo, esa posibilidad no debería convertirse automáticamente en una razón para abandonar aquello por lo que se ha trabajado.

La imagen del sol funciona como una representación de la esperanza y de la posibilidad de que las circunstancias cambien. No implica que todos los problemas se resuelvan por sí solos ni que el éxito esté garantizado, sino que una situación difícil no necesariamente define el desenlace de una historia. Mantener la calma, aprender de los errores y buscar alternativas puede ayudar a afrontar los obstáculos con una perspectiva distinta.

La frase de Jack Ma explica por qué los momentos difíciles no tienen que definir el futuro. | Crédito: GOH CHAI HIN / AFP

Más citas de Jack Ma

“Debemos seguir adelante por el camino de la globalización. La globalización es buena... cuando el comercio se detiene, llega la guerra.”

“Debes aprender de tu competencia, pero nunca copiar. Copiar es morir.”

“Gastar dinero es mucho más difícil que ganarlo.”

“El mundo necesita un nuevo liderazgo, pero ese nuevo liderazgo se basa en el trabajo en equipo.”

“Una conversación de paz siempre es difícil, siempre complicada.”