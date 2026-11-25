El éxito profesional y las habilidades personales pueden abrir muchas puertas, pero no siempre son suficientes para ganarse el respeto y la admiración de los demás. En un mundo donde los logros y las apariencias suelen ocupar un lugar destacado, recordar la importancia de actuar con bondad puede ayudar a entender qué cualidades realmente dejan huella en las personas. Esta reflexión se relaciona con la trayectoria de Jackie Chan, reconocido actor, productor y artista marcial que construyó una carrera internacional gracias a su talento, disciplina y perseverancia. La cita del día invita a mirar más allá de las capacidades individuales y reconocer el valor de tratar bien a los demás.

Cita del día de Jackie Chan

La cita del día de Jackie Chan invita a valorar la humildad por encima del talento y las apariencias. | Crédito: Mag / El Comercio

Esta reflexión forma parte del libro autobiográfico ‘Never Grow Up’, publicado por Jackie Chan en 2018. En sus páginas, el actor comparte aprendizajes personales y reconoce la importancia de trabajar duro, tener disciplina, ser generoso y tratar a los demás con sinceridad.

La idea central es que la inteligencia, el talento y la apariencia pueden abrir oportunidades, pero no sustituyen la bondad ni la preocupación genuina por otras personas. Para Jackie Chan, ser una buena persona también implica demostrarlo con acciones cotidianas, no solo con palabras.

¿Qué significa la frase de Jackie Chan?

El mensaje de Jackie Chan destaca que ser una persona inteligente, talentosa o atractiva no garantiza que alguien sea admirable. Esas características pueden facilitar el camino hacia el éxito, pero no determinan cómo será recordado por quienes lo rodean.

La reflexión también invita a darle mayor importancia a la empatía, el respeto y la humildad. En el trabajo, por ejemplo, los conocimientos y las habilidades permiten alcanzar objetivos, pero la honestidad y el buen trato ayudan a construir relaciones de confianza.

En la vida cotidiana ocurre algo parecido. Una persona puede destacar por sus capacidades, pero sus acciones y la manera en que trata a los demás terminan revelando mucho más sobre su carácter.

La cita del día de Jackie Chan recuerda que el éxito también se mide por la calidad humana y la manera de tratar a los demás. | Crédito: Getty Images

Más citas de Jackie Chan

“Nunca quise ser el próximo Bruce Lee. Solo quería ser el primer Jackie Chan.”

“No dejes que las circunstancias te controlen. Tú cambias tus circunstancias.”

“Si todos hiciéramos algo bueno, ¡imagínense qué mundo tan maravilloso sería!"

“Aprendemos artes marciales para superar la debilidad. Nunca se lucha para que la gente salga herida. Siempre se trata de ayudar a los demás.”

“Mucha gente me pregunta cuando hago una acrobacia: ‘Jackie, ¿tienes miedo?’. Claro que tengo miedo. No soy Superman."