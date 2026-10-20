Toda persona adulta tiene una rutina establecida: despertar, irse a trabajar y regresar a casa. Aunque se trata de un ciclo que le permite conseguir estabilidad financiera, con el tiempo suele ocasionar dudas si realmente es el estilo de vida que pretende afrontar conforme pasen los años. Esto tiene una relación con la cita del día de Jaime Sabines, escritor y exdiputado mexicano, la cual nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado de la vida.

¿Qué significa la frase de Jaime Sabines sobre el significado de la vida?

Esta frase de Jaime Sabines explica sobre los desencadenantes que origina una rutina no deseada. (Crédito: Mag)

La frase “¿Qué hago yo aquí? A veces se da uno cuenta, repentinamente, de que la vida es torpe y vacía, y se echa uno a reír” es una clara referencia a lo que experimenta una gran cantidad de seres humanos cada día, quienes están alineados a una rutina o entorno que no les genera satisfacción alguna.

Hay individuos que se toman el tiempo de analizar cómo llegaron a tener un estilo de vida que no planificaron, cumpliendo horarios o responsabilidades. Se sienten ajenos a su propia vida, como si no realmente no pudieran decidir.

Aunque se puede interpretar como una visión pesimista, el autor no intenta plasmar aquello; pretende revelar lo torcido, repetitivo e imperfecto que puede ser la vida y, aún así, seguir con esa línea por no tener otra opción viable.

Es allí que la risa irónica aparece como un mecanismo de defensa. No se trata de una sonrisa por razones de alegría; al contrario, es una forma de despejarse de esas quejas porque será una realidad que se debe afrontar.

¿Quién fue Jaime Sabines, el poeta mexicano al que se le atribuye esta cita?

Jaime Sabines es considerado como un gran poeta mexicano y tiene galardones que lo avalan, tales como el Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores (1972) y el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el Área de Lingüística y Literatura (1938).

Cuenta con distintas obras literarias, entre las cuales destacan “Horal”, “La Señal”, “Adán y Eva”, “Tarumba” y “Diario, semanario y poemas en Prosa”.

Jaime Sabines es uno de los poetas más valoradas en la literatura mexicana. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Más citas de Jaime Sabines

“Porque eres distinta a todas las mujeres, en tu cuerpo, en tu andar, en lo que eres para mis ojos, en lo que sugieres a mi corazón.”

“No me hables, si quieres, no me toques, no me conozcas más, yo ya no existo. Yo soy sólo la vida que te acosa y tú eres la muerte que resisto.”

“No hay que llorar la muerte, es mejor celebrar la vida.”

“Me acuerdo de ti a cada instante, pero tú eres imposible y no estoy triste.”

“Saben que se conocen profundamente cuando se despiertan solos, desnudos y abrazados.”