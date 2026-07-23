La cita del día de hoy pertenece a Jorge Luis Borges, uno de los autores más importantes de la literatura universal y una de las figuras más destacadas de las letras hispanoamericanas. Reconocido por sus cuentos, poemas y ensayos, Borges exploró temas como el tiempo, la memoria, la identidad y la condición humana. Con la frase “El olvido es la única venganza y el único perdón”, el escritor argentino plantea una profunda reflexión sobre la forma en que las personas enfrentan las heridas del pasado y encuentran una manera de seguir adelante.

El significado de la frase de Jorge Luis Borges

Cuando Jorge Luis Borges afirma que “El olvido es la única venganza y el único perdón”, presenta una visión compleja sobre la memoria y las emociones humanas. Para el autor, olvidar puede representar una forma de liberarse de aquello que causó dolor, pero también una manera de cerrar ciclos sin quedar atrapado en el resentimiento.

La frase sugiere que el olvido tiene un doble sentido: puede ser una “venganza” porque permite dejar atrás a quien nos hizo daño, al quitarle espacio en nuestra vida; y al mismo tiempo puede ser un “perdón”, porque implica soltar el rencor y renunciar a mantener vivo el conflicto.

Jorge Luis Borges plantea que olvidar puede ser una forma de perdonar y liberarse. | Crédito: Ulf Andersen/Getty Images

La memoria y el paso del tiempo

La cita del día de Jorge Luis Borges conecta con uno de los grandes temas presentes en su obra: la relación entre la memoria y el tiempo. Para Borges, recordar y olvidar son procesos fundamentales que construyen la identidad de las personas.

Sin embargo, no todos los recuerdos deben permanecer con el mismo peso. En algunos casos, dejar ir ciertas experiencias permite recuperar tranquilidad y abrir espacio para nuevas etapas de la vida.

El valor de dejar atrás el pasado

La reflexión de Jorge Luis Borges también invita a pensar en el perdón desde una perspectiva diferente. Perdonar no siempre significa volver a una relación o borrar lo ocurrido, sino dejar de permitir que una experiencia negativa continúe afectando el presente.

De la misma manera, olvidar no implica negar la historia personal, sino aceptar que algunas situaciones deben quedar atrás para poder avanzar.

La cita del día de Jorge Luis Borges invita a cerrar ciclos y dejar atrás el resentimiento. | Crédito: Eduardo Comesaña/Editorial Abril/Getty Images / Eduardo Comesana

Una enseñanza vigente de Jorge Luis Borges

En la vida cotidiana, muchas personas cargan con recuerdos, conflictos o decepciones que les impiden mirar hacia adelante. La frase de Borges recuerda que, en ocasiones, la verdadera libertad llega cuando dejamos de alimentar aquello que nos lastimó.

El paso del tiempo puede transformar la manera en que vemos el pasado y ayudarnos a comprender que soltar también puede ser una forma de sanar.

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