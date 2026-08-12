La cita del día de José Ortega y Gasset destaca la importancia de aprender a cuestionar. | Crédito: Hispanic Society of America
La cita del día de José Ortega y Gasset destaca la importancia de aprender a cuestionar. | Crédito: Hispanic Society of America
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

La de hoy pertenece a José Ortega y Gasset, uno de los filósofos y ensayistas españoles más importantes del siglo XX. Su pensamiento estuvo marcado por la reflexión sobre la sociedad, la educación, la cultura y la manera en que las personas construyen su propia visión del mundo. Con la frase “Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas”, Ortega y Gasset destaca la importancia de desarrollar un pensamiento crítico y no aceptar cualquier conocimiento como una verdad definitiva.

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El significado de la frase de José Ortega y Gasset

Cuando José Ortega y Gasset afirma que al enseñar también se debe enseñar a dudar, plantea una idea fundamental sobre el aprendizaje: recibir información no debería significar aceptarla de manera automática.

La duda, en este contexto, no representa desconocimiento, sino curiosidad y disposición para cuestionar. Preguntar, analizar y buscar diferentes perspectivas permite comprender mejor aquello que se aprende y formar opiniones propias.

La cita del día de Ortega y Gasset invita a desarrollar un pensamiento crítico. | Crédito: No se especifica. Autor desconocido
La cita del día de Ortega y Gasset invita a desarrollar un pensamiento crítico. | Crédito: No se especifica. Autor desconocido

La importancia del pensamiento crítico

La Cita del día de José Ortega y Gasset pone en valor una enseñanza que va más allá de memorizar datos. Para el filósofo, aprender también implica desarrollar la capacidad de analizar la información y evaluar aquello que se presenta como verdadero.

Una persona que aprende a cuestionar puede construir conocimientos más sólidos y comprender que algunas ideas pueden cambiar cuando aparecen nuevos argumentos o evidencias.

Enseñar también significa despertar preguntas

La reflexión de Ortega y Gasset puede aplicarse tanto a la educación como a la vida cotidiana. Un buen aprendizaje no termina cuando se encuentra una respuesta; muchas veces comienza cuando esa respuesta genera nuevas preguntas.

Desde esta perspectiva, los maestros, padres y demás personas que transmiten conocimientos pueden ayudar a desarrollar una actitud abierta, curiosa y reflexiva.

La cita del día de José Ortega y Gasset recuerda que enseñar también significa despertar preguntas. | Crédito: No se especifica. Autor desconocido / Dominio público
La cita del día de José Ortega y Gasset recuerda que enseñar también significa despertar preguntas. | Crédito: No se especifica. Autor desconocido / Dominio público

Una enseñanza de José Ortega y Gasset vigente

En una época en la que las personas reciben diariamente grandes cantidades de información, la capacidad de cuestionar resulta especialmente importante. No todo lo que se lee, escucha o comparte necesariamente es correcto.

La frase invita a mantener una actitud crítica, comprobar la información y estar dispuesto a cambiar de opinión cuando existen razones suficientes para hacerlo.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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