La cita del día de hoy pertenece a José Ortega y Gasset, uno de los filósofos y ensayistas españoles más importantes del siglo XX. Su pensamiento estuvo marcado por la reflexión sobre la sociedad, la educación, la cultura y la manera en que las personas construyen su propia visión del mundo. Con la frase “Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas”, Ortega y Gasset destaca la importancia de desarrollar un pensamiento crítico y no aceptar cualquier conocimiento como una verdad definitiva.

El significado de la frase de José Ortega y Gasset

Cuando José Ortega y Gasset afirma que al enseñar también se debe enseñar a dudar, plantea una idea fundamental sobre el aprendizaje: recibir información no debería significar aceptarla de manera automática.

La duda, en este contexto, no representa desconocimiento, sino curiosidad y disposición para cuestionar. Preguntar, analizar y buscar diferentes perspectivas permite comprender mejor aquello que se aprende y formar opiniones propias.

La cita del día de Ortega y Gasset invita a desarrollar un pensamiento crítico. | Crédito: No se especifica. Autor desconocido

La importancia del pensamiento crítico

La Cita del día de José Ortega y Gasset pone en valor una enseñanza que va más allá de memorizar datos. Para el filósofo, aprender también implica desarrollar la capacidad de analizar la información y evaluar aquello que se presenta como verdadero.

Una persona que aprende a cuestionar puede construir conocimientos más sólidos y comprender que algunas ideas pueden cambiar cuando aparecen nuevos argumentos o evidencias.

Enseñar también significa despertar preguntas

La reflexión de Ortega y Gasset puede aplicarse tanto a la educación como a la vida cotidiana. Un buen aprendizaje no termina cuando se encuentra una respuesta; muchas veces comienza cuando esa respuesta genera nuevas preguntas.

Desde esta perspectiva, los maestros, padres y demás personas que transmiten conocimientos pueden ayudar a desarrollar una actitud abierta, curiosa y reflexiva.

La cita del día de José Ortega y Gasset recuerda que enseñar también significa despertar preguntas. | Crédito: No se especifica. Autor desconocido / Dominio público

Una enseñanza de José Ortega y Gasset vigente

En una época en la que las personas reciben diariamente grandes cantidades de información, la capacidad de cuestionar resulta especialmente importante. No todo lo que se lee, escucha o comparte necesariamente es correcto.

La frase invita a mantener una actitud crítica, comprobar la información y estar dispuesto a cambiar de opinión cuando existen razones suficientes para hacerlo.

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