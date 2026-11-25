El amor suele relacionarse con el cariño, la complicidad y los momentos felices, pero también pone a prueba la fortaleza de una pareja cuando aparecen los desacuerdos y las dificultades. En ese contexto, Keanu Reeves, reconocido actor de Hollywood, dejó una reflexión sobre lo que significa comprometerse con una persona y cuidar una relación más allá de las palabras bonitas. La cita del día invita a pensar en la importancia de demostrar los sentimientos con acciones y no rendirse ante el primer obstáculo.

La frase de Keanu Reeves plantea que amar también implica tener el valor de enfrentar los momentos complicados, resolver malentendidos y trabajar para mantener una conexión verdadera. Para el actor canadiense, no basta con expresar afecto: también es necesario estar dispuesto a defender aquello que se ha construido con otra persona.

Cita del día de Keanu Reeves: ¿qué dijo sobre luchar por amor?

La frase de Keanu Reeves surgió durante una entrevista con Drew Barrymore en 2021. | Crédito: Mag / El Comercio

“Si eres un amante, tienes que ser un luchador: porque si no luchas por tu amor, ¿qué clase de amor tenías?”, es la reflexión que el actor compartió durante una conversación con Drew Barrymore en el programa The Drew Barrymore Show, emitido el 21 de diciembre de 2021.

El intercambio surgió cuando ambos hablaban sobre la posibilidad de ser al mismo tiempo una persona romántica y alguien dispuesto a luchar por sus sentimientos. Barrymore comentó que se consideraba más una amante que una luchadora, pero Reeves discrepó de manera espontánea y explicó su postura.

“Porque si no luchas por tu amor, ¿qué clase de amor tienes?”, expresó el actor. Después, se levantó entre risas y convirtió el momento en uno de los pasajes más recordados de aquella entrevista, en la que también promocionaba la película The Matrix Resurrections.

El significado de la frase de Keanu Reeves: ¿por qué hay que luchar por amor?

La reflexión de Keanu Reeves recuerda que el amor no es únicamente un sentimiento. También requiere compromiso, paciencia y disposición para superar las dificultades que pueden surgir en una relación.

Ser una persona que ama no significa evitar los conflictos o esperar que todo funcione sin esfuerzo. Por el contrario, implica tener la valentía de conversar cuando existen diferencias, reconocer los errores y buscar soluciones cuando las circunstancias se vuelven complicadas.

Esto no significa justificar cualquier comportamiento ni permanecer en una relación que causa daño. La idea apunta a cuidar los vínculos que se construyen desde el respeto y el cariño mutuo, entendiendo que una conexión verdadera también necesita dedicación.

El actor Keanu Reeves explica por qué amar también significa luchar por una relación. | Foto: Jesse Grant / Variety via Getty Images / Variety

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“¿Cómo afronto el envejecimiento? Con asombro y terror. Sí, lo diré. Asombro y terror."