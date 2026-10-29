Comprender a las personas que nos rodean puede ayudarnos a construir mejores relaciones, anticipar reacciones y desenvolvernos con mayor facilidad en distintas situaciones. Sin embargo, entender nuestras propias emociones, reconocer los errores y aceptar las contradicciones personales puede resultar mucho más difícil. En esa diferencia se encuentra el mensaje de la cita del día de Lao-Tse, filósofo chino asociado con los orígenes del taoísmo, cuya enseñanza propone mirar más allá de lo evidente para descubrir que el conocimiento más profundo comienza con uno mismo.

¿Qué significa la frase de Lao-Tse sobre la sabiduría y la iluminación?

Lao-Tse y la cita del día sobre la importancia de conocerse a uno mismo. | Crédito: Mag

“Conocer a los demás es sabiduría, conocerse a uno mismo es iluminación” distingue entre comprender el mundo exterior y explorar nuestra propia identidad. La primera parte reconoce el valor de observar, escuchar y entender a quienes nos rodean. La segunda plantea que ese conocimiento adquiere una dimensión más profunda cuando somos capaces de examinarnos con honestidad.

Conocer a otra persona implica prestar atención a sus palabras, sus acciones, sus motivaciones y sus circunstancias. Esta capacidad permite desarrollar empatía, resolver conflictos y comprender que cada individuo interpreta la realidad desde su propia experiencia.

El autoconocimiento, en cambio, exige reconocer qué sentimos, por qué reaccionamos de determinada manera y cuáles son las creencias que influyen en nuestras decisiones. No siempre resulta sencillo, porque obliga a mirar aspectos de nosotros mismos que preferiríamos ignorar, como los prejuicios, las inseguridades o los errores que repetimos.

Cuando Lao-Tse habla de iluminación, la idea apunta a una comprensión más profunda de uno mismo. No significa alcanzar una perfección imposible, sino observar nuestros pensamientos y comportamientos con mayor claridad para actuar de manera consciente.

La cita del día de Lao-Tse explica por qué el autoconocimiento va más allá de comprender a los demás. | Crédito: Autor desconocido

Más citas de Lao-Tse

“Haz lo difícil cuando sea fácil y lo grandioso cuando sea pequeño. Un viaje de mil millas comienza con un solo paso.”

“Ser amado profundamente por alguien te da fuerza, mientras que amar profundamente a alguien te da valor.”

“Ante la mente en calma, el universo entero se rinde.”

“Si no cambias de dirección, podrías terminar donde te diriges.”

“El que sabe, no habla. El que habla, no sabe.”