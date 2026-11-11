Lao-Tse dejó una reflexión sobre el desapego y la transformación personal. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini
Lao-Tse dejó una reflexión sobre el desapego y la transformación personal. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello
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La de invita a reflexionar sobre los cambios personales, la capacidad de reinventarse y el valor de dejar atrás aquello que nos impide avanzar. En ocasiones, nos aferramos a nuestras costumbres, creencias y formas de pensar porque nos ofrecen seguridad, aunque también pueden convertirse en obstáculos para descubrir nuevas posibilidades. El filósofo chino plantea una idea profunda: para alcanzar una versión diferente de nosotros mismos, primero debemos tener el valor de soltar lo que ya no nos permite crecer.

¿Cuál es la cita del día de Lao-Tse?

La cita del día de Lao-Tse invita a descubrir nuestro potencial y superar los límites personales. | Crédito: Mag
La cita del día de Lao-Tse invita a descubrir nuestro potencial y superar los límites personales. | Crédito: Mag

“Cuando me desprendo de lo que soy, me convierto en lo que podría ser”.

Esta frase expresa que el crecimiento personal requiere disposición para cambiar. No siempre podemos avanzar si permanecemos aferrados a una identidad construida a partir de experiencias pasadas, miedos o expectativas ajenas.

Desprenderse de lo que somos no significa rechazar nuestra historia ni olvidar quiénes hemos sido. Se trata de reconocer que nuestra identidad no es algo definitivo y que tenemos la posibilidad de aprender, modificar nuestras ideas y desarrollar capacidades que todavía no hemos descubierto.

La reflexión también invita a perder el miedo a comenzar de nuevo. A veces, dejar atrás una costumbre, una relación que ya no aporta o una forma de pensar puede abrir el camino hacia experiencias que antes parecían imposibles.

Lao-Tse enseña que cambiar también significa abrir espacio para descubrir todo aquello que podemos llegar a ser. | Crédito: Conscious Life News
Lao-Tse enseña que cambiar también significa abrir espacio para descubrir todo aquello que podemos llegar a ser. | Crédito: Conscious Life News

Más citas de Lao-Tse

  • “Haz lo difícil cuando sea fácil y lo grandioso cuando sea pequeño. Un viaje de mil millas comienza con un solo paso.”
  • “Ser amado profundamente por alguien te da fuerza, mientras que amar profundamente a alguien te da valor.”
  • “Dominar a los demás es fortaleza. Dominarse a uno mismo es verdadero poder.”
  • “Solo tengo tres cosas que enseñar: sencillez, paciencia y compasión. Estas tres son vuestros mayores tesoros.”
  • “Cuando te contentas con ser simplemente tú mismo y no te comparas ni compites, todo el mundo te respetará.”
SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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