La cita del día de Lao-Tse invita a reflexionar sobre los cambios personales, la capacidad de reinventarse y el valor de dejar atrás aquello que nos impide avanzar. En ocasiones, nos aferramos a nuestras costumbres, creencias y formas de pensar porque nos ofrecen seguridad, aunque también pueden convertirse en obstáculos para descubrir nuevas posibilidades. El filósofo chino plantea una idea profunda: para alcanzar una versión diferente de nosotros mismos, primero debemos tener el valor de soltar lo que ya no nos permite crecer.
¿Cuál es la cita del día de Lao-Tse?
“Cuando me desprendo de lo que soy, me convierto en lo que podría ser”.
Esta frase expresa que el crecimiento personal requiere disposición para cambiar. No siempre podemos avanzar si permanecemos aferrados a una identidad construida a partir de experiencias pasadas, miedos o expectativas ajenas.
Desprenderse de lo que somos no significa rechazar nuestra historia ni olvidar quiénes hemos sido. Se trata de reconocer que nuestra identidad no es algo definitivo y que tenemos la posibilidad de aprender, modificar nuestras ideas y desarrollar capacidades que todavía no hemos descubierto.
La reflexión también invita a perder el miedo a comenzar de nuevo. A veces, dejar atrás una costumbre, una relación que ya no aporta o una forma de pensar puede abrir el camino hacia experiencias que antes parecían imposibles.
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