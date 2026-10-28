En la vida diaria, muchas personas miden la fortaleza por la capacidad de imponerse, defender sus opiniones o conseguir que los demás actúen de acuerdo con sus expectativas. Sin embargo, hay desafíos que no se resuelven con autoridad ni con una posición de ventaja, sino con la capacidad de controlar las propias reacciones. La cita del día de Lao-Tse, filósofo chino asociado con el taoísmo, propone una reflexión sobre esa diferencia y recuerda que el verdadero poder puede comenzar por la manera en que cada persona se gobierna a sí misma.

¿Qué significa la frase de Lao-Tse sobre el verdadero poder?

Lao-Tse, filósofo chino vinculado con el taoísmo, dejó una reflexión sobre la fortaleza y el autocontrol. | Crédito: Mag

“Dominar a los demás es fortaleza. Dominarse a uno mismo es verdadero poder” distingue entre la capacidad de influir en otras personas y la habilidad de gestionar los propios pensamientos, emociones e impulsos. La primera puede depender de la autoridad, la fuerza o las circunstancias; la segunda exige conciencia, disciplina y un trabajo personal constante.

La reflexión invita a pensar en situaciones cotidianas. Cuando alguien responde con agresividad a una crítica, pierde la paciencia durante una discusión o actúa por impulso ante una provocación, puede terminar tomando decisiones de las que después se arrepienta. En cambio, detenerse, evaluar lo ocurrido y elegir cómo responder permite afrontar el conflicto sin quedar a merced de la emoción del momento.

Dominarse a uno mismo no significa reprimir lo que sentimos ni aceptar cualquier situación en silencio. Implica reconocer las emociones, comprender qué las provoca y decidir cómo actuar sin permitir que la ira, el orgullo o el miedo dirijan automáticamente nuestro comportamiento.

Desde esta perspectiva, la fortaleza no consiste únicamente en conseguir que otros obedezcan, sino en mantener el criterio y actuar con serenidad incluso cuando las circunstancias resultan difíciles.

La cita del día de Lao-Tse ofrece una lección sobre cómo reaccionar ante los conflictos y las provocaciones. | Crédito: Autor desconocido

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“Solo tengo tres cosas que enseñar: sencillez, paciencia y compasión. Estas tres son vuestros mayores tesoros.”