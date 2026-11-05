Hay sentimientos que pueden transformar nuestra manera de pensar, cambiar nuestras prioridades y despertar emociones que difícilmente podemos explicar con palabras. El amor es uno de ellos, porque no solo involucra lo que sentimos por otra persona, sino también la forma en que interpretamos el mundo y tomamos decisiones. La cita del día de Lao-Tse invita a reflexionar sobre la intensidad de este sentimiento y cómo puede influir al mismo tiempo en nuestros pensamientos, emociones y sentidos.

El filósofo chino, considerado una de las figuras fundamentales del pensamiento oriental, dejó una frase que presenta el amor como una fuerza capaz de involucrar todas las dimensiones del ser humano. Su reflexión destaca que este sentimiento no se limita a una emoción pasajera, sino que puede transformar profundamente nuestra experiencia de vida.

La cita del día de Lao-Tse explica cómo el amor puede influir en la mente y las emociones. | Crédito: Mag

¿Qué significa la frase de Lao-Tse sobre el amor?

“El amor es la más fuerte de todas las pasiones, pues ataca simultáneamente la cabeza, el corazón y los sentidos” plantea que este sentimiento tiene una influencia que va mucho más allá de las emociones.

Cuando una persona se enamora, no solo experimenta alegría, ilusión o afecto. También comienza a pensar de manera diferente, presta atención a detalles que antes podían pasar inadvertidos y, en ocasiones, modifica sus decisiones considerando a alguien más.

Lao-Tse utiliza tres elementos para explicar esta intensidad. La cabeza representa los pensamientos y las decisiones; el corazón, las emociones y los sentimientos; mientras que los sentidos reflejan las experiencias que nos conectan con aquello que nos rodea.

De esta manera, la frase muestra que el amor puede involucrar nuestra mente, nuestras emociones y nuestra percepción de la realidad al mismo tiempo.

Un grabado de la dinastía Qing que muestra a Confucio presentando a Gautama Buda al filósofo Lao-Tse. | Crédito: Flickr / Lucas

Más citas de Lao-Tse

“Haz lo difícil cuando sea fácil y lo grandioso cuando sea pequeño. Un viaje de mil millas comienza con un solo paso.”

“Cuando me desprendo de lo que soy, me convierto en lo que podría ser.”

“Solo tengo tres cosas que enseñar: sencillez, paciencia y compasión. Estas tres son vuestros mayores tesoros.”

“Cuando te contentas con ser simplemente tú mismo y no te comparas ni compites, todo el mundo te respetará.”

“La clave del crecimiento reside en la introducción de dimensiones superiores de conciencia en nuestra percepción.”