En medio de las responsabilidades laborales, los compromisos familiares y las actividades cotidianas, muchas personas suelen repetir que no tienen tiempo para hacer aquello que desean o consideran importante. Sin embargo, la cita del día de Lao-Tse, reconocido filósofo chino, plantea una reflexión que cuestiona esa respuesta y lleva a pensar en las verdaderas prioridades de cada individuo. ¿Realmente faltan horas en el día o se trata de una decisión sobre cómo utilizarlas?

“El tiempo es algo creado. Decir ‘No tengo tiempo’ es como decir ‘No quiero’”, expresa una de las frases atribuidas a Lao-Tse. Su mensaje invita a reconocer que, aunque no siempre es posible cumplir con todo, las decisiones diarias revelan qué actividades ocupan un lugar importante en nuestra vida.

Lao-Tse cuestiona una de las frases más repetidas: no tener tiempo para hacer lo que queremos. | Crédito: Mag

¿Qué significa la frase de Lao-Tse sobre el tiempo?

La reflexión de Lao-Tse pone el foco en la manera en que las personas administran sus prioridades. Cuando alguien afirma que no tiene tiempo para visitar a un ser querido, comenzar un proyecto personal, aprender algo nuevo o descansar, también puede estar comunicando, de manera indirecta, que otras actividades tienen mayor importancia en ese momento.

Esto no significa que todas las personas dispongan de las mismas oportunidades ni que sus obligaciones sean fáciles de reorganizar. El trabajo, las responsabilidades económicas y los compromisos familiares pueden limitar considerablemente las horas disponibles. Sin embargo, la frase propone una pregunta importante: ¿estamos dedicando nuestro tiempo a aquello que verdaderamente valoramos?

Desde esta perspectiva, el tiempo no debe entenderse únicamente como una sucesión de horas y minutos, sino también como un reflejo de las elecciones que hacemos. Cada decisión implica darle espacio a determinadas actividades y dejar otras para después.

La cita del día del filósofo chino deja una enseñanza sobre las decisiones y el valor de cada momento. | Crédito: editorialnous.com

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