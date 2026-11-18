La cita del día de Lao-Tse, filósofo chino, invita a pensar en los verdaderos tesoros que acompañan a una persona a lo largo de su vida. En su reflexión, la salud, la satisfacción personal y la confianza aparecen como elementos esenciales para alcanzar el bienestar y encontrar equilibrio en medio de las exigencias diarias. Su mensaje recuerda que no todo lo valioso se puede comprar y que, muchas veces, la mayor riqueza está en sentirse bien con uno mismo, disfrutar de lo conseguido y contar con personas en quienes podamos confiar.

A través de esta enseñanza, el pensador invita a mirar más allá de las riquezas materiales y los logros externos. Su mensaje recuerda que disfrutar de una vida plena no depende únicamente de lo que tenemos, sino también de cómo nos sentimos, de nuestra capacidad para valorar lo conseguido y de las personas en quienes podemos confiar.

La cita del día de Lao-Tse explica por qué la salud y la satisfacción son tan importantes. | Crédito: Mag / El Comercio

¿Qué significa la frase de Lao-Tse sobre la salud, la satisfacción y la confianza?

La enseñanza plantea que el verdadero bienestar no se mide únicamente por las posesiones materiales. Una persona puede tener recursos económicos y alcanzar importantes objetivos profesionales, pero eso no garantiza que se sienta tranquila o satisfecha con su vida.

La salud representa la base para disfrutar de aquello que conseguimos. Por eso, cuidar el cuerpo y prestar atención al bienestar personal debería ser una prioridad, en lugar de algo que dejamos para después.

La satisfacción, por su parte, invita a reconocer el valor de lo que ya forma parte de nuestra vida. Esto no significa renunciar a los sueños o dejar de buscar nuevas oportunidades, sino aprender a disfrutar el camino sin convertir cada logro en una razón para exigirnos más.

La confianza completa esta reflexión porque permite establecer vínculos sólidos con otras personas. También implica creer en nuestras capacidades, aceptar nuestras decisiones y mantener la seguridad necesaria para seguir adelante incluso cuando las circunstancias no son favorables.

Un grabado de la dinastía Qing que muestra a Confucio presentando a Gautama Buda al filósofo Lao-Tse. | Crédito: Flickr / Lucas

Más citas de Lao-Tse

“Ser amado profundamente por alguien te da fuerza, mientras que amar profundamente a alguien te da valor.”

“Un viaje de mil millas comienza con un solo paso.”

“Un buen viajero no tiene planes fijos ni se empeña en llegar a un destino.”

“Cuando te contentas con ser simplemente tú mismo y no te comparas ni compites, todos te respetarán.”

“El tiempo es algo creado. Decir ‘No tengo tiempo’ es como decir ‘No quiero’.”