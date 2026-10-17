En la vida cotidiana, no siempre resulta sencillo distinguir entre aquello que queremos escuchar y lo que realmente necesitamos saber. A veces, una mentira puede parecer más amable que una verdad incómoda, mientras que un discurso convincente puede ocultar intenciones que no son tan nobles. En ese sentido, la cita del día de Lao-Tse, filósofo chino asociado con el pensamiento taoísta, invita a reflexionar sobre la relación entre la verdad, las apariencias y las palabras que utilizamos para comunicarnos con los demás.

¿Qué significa la frase de Lao-Tse sobre la verdad y las palabras?

La cita del día de Lao-Tse que invita a desconfiar de las palabras bonitas. | Crédito: Mag

La reflexión plantea que la verdad no siempre coincide con aquello que nos resulta agradable, bonito o fácil de aceptar. En ocasiones, conocer la realidad implica enfrentarse a situaciones dolorosas, reconocer errores o abandonar creencias que nos brindaban tranquilidad. Sin embargo, que una verdad resulte incómoda no significa que pierda su valor.

La segunda parte de la frase advierte sobre el poder de las palabras. Un discurso elegante, una promesa atractiva o una explicación aparentemente perfecta no garantizan que exista honestidad detrás de ellos. Las palabras pueden utilizarse para convencer, impresionar o incluso engañar, por lo que es importante prestar atención a los hechos y no únicamente a la forma en que alguien se expresa.

La enseñanza de Lao-Tse invita, por tanto, a desarrollar una mirada más crítica y prudente. No se trata de desconfiar de todo lo que escuchamos, sino de comprender que la apariencia y la realidad no siempre van de la mano.

¿Cómo aplicar esta reflexión de Lao-Tse en la vida cotidiana?

La frase puede servir como una guía para tomar decisiones más conscientes en diferentes ámbitos de la vida. En las relaciones personales, recuerda que las promesas deben estar respaldadas por acciones y que la sinceridad, aunque a veces duela, permite construir vínculos más sólidos.

En el trabajo y en otros espacios sociales, invita a evaluar las propuestas por su contenido y sus resultados, en lugar de dejarse llevar únicamente por discursos persuasivos. También puede ayudarnos a reconocer nuestros propios errores sin buscar justificaciones que nos impidan aprender de ellos.

Aceptar una verdad incómoda no siempre es fácil, pero puede convertirse en el primer paso para cambiar aquello que no funciona. Del mismo modo, escuchar palabras agradables puede hacernos sentir bien, aunque conviene recordar que la confianza se construye con coherencia, responsabilidad y hechos concretos.

Lao-Tse fue uno de los grandes referentes de la filosofía china y el taoísmo. | Crédito: revistaesfinge.com

Más citas de Lao-Tse

“Ser amado profundamente por alguien te da fuerza, mientras que amar profundamente a alguien te da valor.”

“Un viaje de mil millas comienza con un solo paso.”

“Un buen viajero no tiene planes fijos ni se empeña en llegar a un destino.”

“Cuando te contentas con ser simplemente tú mismo y no te comparas ni compites, todos te respetarán.”

“El tiempo es algo creado. Decir ‘No tengo tiempo’ es como decir ‘No quiero’.”