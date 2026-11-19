A lo largo de la vida, las personas atraviesan situaciones que escapan de su control. Algunos cambios llegan de manera inesperada, alteran los planes y obligan a tomar decisiones que no siempre resultan fáciles de aceptar. Frente a esas circunstancias, la cita del día de Lao-Tse, reconocido filósofo chino, propone una reflexión sobre la importancia de dejar de luchar contra aquello que no podemos cambiar y aprender a encontrar tranquilidad en medio de la incertidumbre.

“La vida es una serie de cambios naturales y espontáneos. No te resistas a ellos; eso solo crea sufrimiento. Deja que la realidad sea la realidad. Deja que las cosas fluyan naturalmente hacia adelante como quieran”, expresa este pensamiento atribuido al filósofo oriental. Sus palabras invitan a comprender que no todo puede permanecer igual y que, en ocasiones, aceptar lo que sucede es el primer paso para recuperar la serenidad.

Lao-Tse protagoniza la cita del día con una reflexión sobre la tranquilidad. | Crédito: Mag / El Comercio

¿Cuál es el significado de la frase de Lao-Tse?

La reflexión plantea que los cambios forman parte de la naturaleza de la existencia. Las relaciones, los proyectos, las oportunidades y hasta las circunstancias personales atraviesan distintas etapas. Intentar mantener todo bajo control puede generar frustración, especialmente cuando la realidad toma un rumbo diferente al que habíamos imaginado.

Lao-Tse invita a distinguir entre aquello que podemos transformar y lo que debemos aprender a aceptar. Resistirse constantemente a una situación que ya ocurrió o que no depende de nosotros puede aumentar el sufrimiento y dificultar la posibilidad de avanzar.

Esto no significa adoptar una actitud pasiva frente a los problemas ni renunciar a nuestros objetivos. Por el contrario, supone reconocer las circunstancias con claridad, actuar cuando sea necesario y comprender que algunas situaciones requieren paciencia. A veces, avanzar también implica soltar expectativas, aceptar el final de una etapa y abrirse a nuevas posibilidades.

En la vida cotidiana, este pensamiento puede aplicarse a una separación, un cambio laboral, una mudanza o cualquier experiencia que modifique nuestros planes. En lugar de aferrarnos a cómo deberían ser las cosas, podemos aprender a adaptarnos y encontrar nuevas oportunidades en medio de las transformaciones.

La cita del día de Lao-Tse enseña por qué debemos dejar fluir las cosas. | Crédito: kailashmagazine.com

Más citas de Lao-Tse

“Ser amado profundamente por alguien te da fuerza, mientras que amar profundamente a alguien te da valor.”

“Un viaje de mil millas comienza con un solo paso.”

“Un buen viajero no tiene planes fijos ni se empeña en llegar a un destino.”

“Cuando te contentas con ser simplemente tú mismo y no te comparas ni compites, todos te respetarán.”

“La verdad no siempre es bella, ni las palabras bellas son la verdad.”