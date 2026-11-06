Alcanzar una meta importante no siempre significa demostrarle algo a los demás o buscar reconocimiento por cada paso que damos. En ocasiones, los mayores logros se construyen en silencio, con paciencia, humildad y la seguridad de saber hacia dónde queremos avanzar. La cita del día nos acerca al pensamiento de Lao-Tse, uno de los filósofos más importantes de la antigua China, quien dejó una reflexión sobre la manera de perseguir nuestros objetivos sin perder la sencillez ni permitir que la ambición controle nuestras decisiones.

Pero ¿es posible alcanzar el éxito sin presumir de nuestros logros ni imponer nuestra voluntad sobre los demás? La enseñanza de Lao-Tse, considerado el fundador del taoísmo, una corriente filosófica y espiritual originada en la antigua China, propone una forma distinta de entender los objetivos personales: avanzar con determinación, pero sin dejar de lado la humildad, la sencillez y la tranquilidad interior.

La cita del día de Lao-Tse invita a perseguir nuestros objetivos sin arrogancia. | Crédito: Mag

La cita del día de Lao-Tse: una reflexión sobre el éxito y la humildad

“Logra tus objetivos sin alardear, sin ostentación, sin arrogancia, sin codiciar, sin forzar”.

Esta frase plantea una manera diferente de entender el éxito. Lao-Tse nos recuerda que cumplir nuestras metas no debería convertirse en una competencia por recibir admiración o demostrar superioridad frente a otras personas. Lo verdaderamente importante es el camino recorrido y la capacidad de mantener nuestros principios durante el proceso.

Cada una de las expresiones de la cita tiene un significado particular. No alardear implica evitar presumir de nuestros resultados; renunciar a la ostentación significa no depender de las apariencias; y actuar sin arrogancia supone reconocer que siempre tenemos algo que aprender.

Por otro lado, no codiciar invita a evitar que los deseos desmedidos condicionen nuestra felicidad, mientras que no forzar significa comprender que existen procesos que necesitan tiempo y no pueden acelerarse a cualquier precio.

Un grabado de la dinastía Qing que muestra a Confucio presentando a Gautama Buda al filósofo Lao-Tse. | Crédito: Flickr / Lucas

Más citas de Lao-Tse

“Responda con inteligencia incluso ante un trato poco inteligente.”

“La violencia, incluso la bien intencionada, siempre se vuelve en contra de uno mismo.”

“Manifiesta sencillez, abraza la simplicidad, reduce el egoísmo, ten pocos deseos.”

“El amor es la más fuerte de todas las pasiones, pues ataca simultáneamente la cabeza, el corazón y los sentidos.”

“Ser amado profundamente por alguien te da fuerza, mientras que amar profundamente a alguien te da valor.”