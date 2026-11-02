En una sociedad donde muchas veces se confunde la felicidad con acumular bienes, alcanzar reconocimiento o satisfacer cada deseo, detenerse a pensar en lo verdaderamente importante puede convertirse en un ejercicio necesario. La cita del día de Lao-Tse, filósofo chino y una de las figuras fundamentales del pensamiento oriental, propone una manera distinta de entender la vida: encontrar bienestar en la sencillez, dejar de lado el egoísmo y aprender a vivir con menos.

“Manifiesta sencillez, abraza la simplicidad, reduce el egoísmo, ten pocos deseos”, es la reflexión atribuida al pensador que invita a cuestionar cuánto de lo que buscamos responde a nuestras necesidades reales y cuánto nace de la ambición, las comparaciones o las expectativas de los demás.

La cita del día de Lao-Tse invita a reducir el egoísmo y controlar los deseos. | Crédito: Mag

¿Qué significa la frase de Lao-Tse sobre la sencillez y los deseos?

El mensaje de Lao-Tse plantea que una vida más plena no necesariamente depende de tener más cosas, sino de aprender a reconocer aquello que realmente necesitamos. La sencillez, en este sentido, no significa renunciar a las aspiraciones o conformarse con cualquier circunstancia, sino evitar que la búsqueda constante de más termine convirtiéndose en una fuente de insatisfacción.

Cuando el filósofo habla de abrazar la simplicidad, propone dejar de lado las complicaciones innecesarias y valorar lo esencial. Esto también implica reducir el egoísmo, mirar más allá de los intereses individuales y comprender que nuestras decisiones pueden tener consecuencias en la vida de otras personas.

La última parte de la frase, “ten pocos deseos”, invita a reflexionar sobre la relación que mantenemos con nuestras ambiciones. No se trata de abandonar los sueños, sino de evitar que los deseos materiales o la necesidad de reconocimiento controlen nuestra tranquilidad.

Lao-Tse protagoniza la cita del día con una enseñanza sobre cómo encontrar equilibrio en la vida. | Crédito: Autor desconocido

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“Haz lo difícil cuando sea fácil y lo grandioso cuando sea pequeño. Un viaje de mil millas comienza con un solo paso.”

“Ser amado profundamente por alguien te da fuerza, mientras que amar profundamente a alguien te da valor.”

“Dominar a los demás es fortaleza. Dominarse a uno mismo es verdadero poder.”

“Ante la mente en calma, el universo entero se rinde.”

“Anticípate a lo difícil gestionando lo fácil.”