El verdadero poder no siempre se demuestra a través de la autoridad, la influencia o la capacidad de dirigir las decisiones de otras personas. En ocasiones, la mayor fortaleza consiste en aprender a controlar las propias emociones, reconocer los impulsos y actuar con serenidad frente a las dificultades. Esta idea invita a mirar hacia el interior y comprender que el dominio personal puede ser mucho más valioso que cualquier forma de poder externo. La cita del día de Lao-Tse, filósofo chino, propone una reflexión sobre el autocontrol y la importancia de conocerse a uno mismo para alcanzar una vida más equilibrada.

¿Qué significa la frase de Lao-Tse sobre el poder y el autocontrol?

La cita del día de Lao-Tse destaca la importancia del autocontrol y la fortaleza interior. | Crédito: Mag

La frase “Quien controla a los demás puede ser poderoso, pero quien se ha dominado a sí mismo es aún más poderoso” establece una diferencia entre ejercer autoridad sobre otras personas y tener control sobre la propia conducta. Para Lao-Tse, la verdadera fortaleza no depende de imponer la voluntad individual, sino de desarrollar la capacidad de gobernar los pensamientos, las emociones y las acciones.

Esta enseñanza tiene una aplicación directa en situaciones cotidianas. Por ejemplo, una persona demuestra autocontrol cuando evita responder con agresividad ante una provocación, reconoce sus errores sin buscar culpables o mantiene la calma durante un momento complicado. No se trata de reprimir lo que siente, sino de aprender a gestionar sus emociones antes de tomar decisiones.

La reflexión también cuestiona la idea de que tener poder significa dominar a quienes nos rodean. Alguien puede ocupar una posición de autoridad, conseguir reconocimiento o influir en las decisiones de otros, pero eso no necesariamente significa que tenga control sobre sí mismo. La paciencia, la disciplina y la serenidad son cualidades que requieren un trabajo personal constante.

En ese sentido, Lao-Tse plantea que el crecimiento comienza desde el interior. Conocerse, reconocer las propias limitaciones y aprender a controlar los impulsos permite enfrentar los desafíos con mayor claridad y construir relaciones más saludables.

Lao-Tse comparte una enseñanza sobre el dominio personal, la sabiduría y el equilibrio emocional. | Crédito: Conscious Life News

Más citas de Lao-Tse

“Haz lo difícil cuando sea fácil y lo grandioso cuando sea pequeño. Un viaje de mil millas comienza con un solo paso.”

“La amabilidad en las palabras genera confianza. La amabilidad en el pensamiento genera profundidad. La amabilidad al dar genera amor.”

“Ser amado profundamente por alguien te da fuerza, mientras que amar profundamente a alguien te da valor.”

“El mejor líder es aquel cuya existencia apenas se percibe; cuando su trabajo está hecho y su objetivo cumplido, la gente dirá: “Lo hicimos nosotros mismos.”

“Dominar a los demás es fortaleza. Dominarse a uno mismo es verdadero poder.”